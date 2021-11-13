Вместо тысячи слов: Дуа Липа доказала, что в большом жакете можно выглядеть женственно

26-летняя британская исполнительница Дуа Липа любит дерзкий наряд. Она часто надевает наряды длины мини и с многочисленными разрезами. На этот раз звезда примерила лаконичный черный наряд от бренда Balenciaga.

Каждый выход певицы – настоящая сенсация. Накануне Дуа Липа пришла на премьеру фильма "Улей". Это косовская драма о матери-одиночке Фахрие, муж которой исчез во время Косовской войны.

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Женщина решила заняться бизнесом, чтобы прокормить свою семью. Получив удостоверение водителя и надеясь заняться производством блюд из перца, она сталкивается с непониманием со стороны односельчан и своих родственников.

Для Дуа Липы этот фильм особенный, ведь у девушки есть косовские корни. В заметке в инстаграме она написала, что с нетерпением ждет, когда фильм примет участие во вручении Оскара.

Образ Дуа Липы

Для вечерней кинопремьеры певица выбрала сдержанную, но очень стильную одежду. Она примерила черную классическую водолазку, которую дополнила темно-серой юбкой миди. Сверху она надела удлиненный жакет-пальто с огромными плечами размера оверсайз из новой коллекции Balenciaga.

Стильный образ дополнили сапоги на каблуке с острым носком и серая сумка от этого же бренда. Певица полностью повторила аутфит, который представил на Неделе моды креативный директор Демна Гвасалия.

Дуа Липа сделала эффектную прическу с кудрями и нежный макияж, который лишь дополнил ее красоту.



Эффектный выход Дуа Липы / Фото из инстаграма певицы

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Эффектный выход Дуа Липы / Фото из инстаграма певицы

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Эффектный выход Дуа Липы / Фото из инстаграма певицы



Образ из новой коллекции Balenciaga / Фото з инстаграма бренда