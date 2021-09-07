Влада Седан показала стильный осенний образ: новое фото жены Александра Зинченко

Жена украинского футболиста Александра Зинченко уже вернулась в форму после родов и начала активно демонстрировать свои стильные образы в сети. Молодая мамочка поделилась новым образом в инстаграме, за которым следит более полумиллиона поклонников.

Тележурналистка Влада Зинченко, более известная под псевдонимом Влада Седан, работает корреспонденткой на канале "Футбол 1/2". Также она ведет свой ютуб-канал, на котором делится с фанатами кадрами из личной жизни. Влада любит стильно одеваться, поэтому демонстрирует своим поклонникам красивые образы.

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На новом фото знаменитость позирует в интересном осеннем образе, который можно примерить в сентябре, пока погодные условия еще позволяют носить босоножки.

Образ Влады Седан

Жена украинского футболиста позировала перед камерой в плиссированном свитере зеленого цвета. Удлиненное изделие знаменитость дополнила серыми облегающими джинсами и зелеными босоножками с квадратным носком.

Свой стильный аутфит журналистка довершила зеленой сумкой-клатчем. Белокурые волосы Влада распустила, а на лице сделала нежный макияж. И последним завершающим штрихом стали украшения. Девушка надела минималистичные серьги, золотые часы и браслет от знаменитого французского бренда Van Cleef & Arpels.



Модный образ Влады Седан / Фото из инстаграма журналистки