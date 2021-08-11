Сейчас техника кроше – вязание с помощью крючка, стала отдельной тенденцией, которой восхищаются не только модные инфлюенсеры, но и такие ведущие знаменитости, как Белла Хадид или Кайли Дженнер.

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Вязаные крючком вещи появились на подиумах еще несколько лет назад, впрочем лишь в этом сезоне можно наблюдать значительное развитие тренда, охватившего почти все элементы гардероба. Кроме того, в технике кроше появился головной убор – панама, а с недавних пор бренд Prada представил стильные вязаные шоперы.

Росту этого тренда способствовала и ориентированность общества на экологичность и повышение ценности ручного труда, поэтому такие вещи особенно ценятся.

Вязаные изделия начали презентовать люксовые марки, средний сегмент и масс-маркет розничной торговли. Модные блогеры собственным примером показывают эксклюзивность вязаных платьев, топов, юбок и костюмов.

Важно придерживаться изысканного стиля не только в одежде, но и интерьере. Помогут вам в этом электрокамины Dimplex. Производители позаботились не только об их качестве и безопасности, но и о дизайне, который идеально дополнит вид вашего дома.

Ажурная вязка и тончайшие хлопковые или шелковые нити создают своеобразный эффект вентиляции, поэтому в такой одежде будет комфортно даже в самый жаркий день. Вашему вниманию – модные вязаные вещи, которые вы должны успеть примерить этим летом.

Топы

Это могут быть как кроп-модели, так и жилетки. Комбинируйте с шортами из денима или юбкой, или же с льняными изделиями.



Примеры ношения вязаных вещей летом / Фото из инстаграма Pump Your Studio



Примеры ношения вязаных вещей летом / Фото из инстаграма Pump Your Studio

Платья / юбки

Платья-сетки будут уместными как поверх купальника на пляже, так и в сочетании с платьем-комбинацией в черте города.



Примеры ношения вязаных вещей летом / Фото из инстаграма Pump Your Studio



Примеры ношения вязаных вещей летом / Фото из инстаграма Pump Your Studio

Комплекты

Шорты+топ или брюки/юбка+блуза – будут выглядеть сразу как полноценный образ, что упростит процесс сборов утром или перед поездкой.



Примеры ношения вязаных вещей летом / Фото из инстаграма Pump Your Studio



Примеры ношения вязаных вещей летом / Фото из инстаграма Pump Your Studio

Сумки

От трендовых Prada до бюджетных H&M – каждый найдет модель для себя. Особенно уместно такие изделия будут смотреться на пляже, а также на контрасте со структурированными городскими аутфитами.



Примеры ношения вязаных вещей летом / Фото из инстаграма Pump Your Studio



Примеры ношения вязаных вещей летом / Фото из инстаграма Pump Your Studio