Вязаные вещи – это не только обязательные элементы гардероба в холодное время. Весной и летом их можно носить, поскольку в этот период представлено множество вязаных или плетеных единиц.

Вязаная одежда прекрасно зарекомендовала себя в весенне-летнем сезоне. Даже несмотря на то, что на улице тепло, все равно хочется чего-то нового и оригинального. Модная вязаная одежда – это не только уютные и практичные вещи, но и красивые, стильные и привлекательные предметы женского гардероба.

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На самом деле вязаные вещи чрезвычайно универсальны, ведь их можно носить в повседневной жизни, сочетая с кожаными и тканевыми брюками, джинсами, шортами, юбками или платьями. Вязаный кардиган – must have всех француженок независимо от сезона. С ним они миксуют любой свой образ.

Среди топовых изделий вязаной одежды на весну, обратите внимание на жилеты, кардиганы, бралет и сумки. Жарко в них вам точно не будет, а вот интересный аутфит благодаря этим элементам гардероба – вам обеспечен точно.

Модные вязаные вещи

Жилет

Такой элемент можно смело носить как зимой, так и в прохладные летние вечера этаж платьев или рубашек. Найти можно или в каждом магазине масс-маркета, а также в локальных брендах.



Актуальные вязаные вещи на теплое время года/Фото з Pinterest



Актуальные вязаные вещи на теплое время года/Фото з Pinterest

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Бралет

Бралет идеально подойдет вместо бельевого бра, как нижний слой под блейзер или кардиган или как акцент в базовом образе.



Актуальные вязаные вещи на теплое время года/Фото з Pinterest

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Кардиган

"Наиболее очевидный, но часто недооцененный вариант. Можем носить как верхнюю одежду, промежуточный слой и даже как самостоятельный топ поверх белья", – говорится в заметке.



Актуальные вязаные вещи на теплое время года/Фото з Pinterest



Актуальные вязаные вещи на теплое время года/Фото з Pinterest

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Комплект (топ+шорты/юбка/брюки​)

"Подойдет как для домашнего гардероба, так и для отдыха за городом или стильных аутфитов на прогулку. Особенно популярными будут комплекты-тройки шорты/юбка/брюки + топ + кардиган", - рассказала стилист.



Актуальные вязаные вещи на теплое время года/Фото з Pinterest



Актуальные вязаные вещи на теплое время года/Фото з Pinterest

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Сумка

Ассортимент сумок в этом сезоне просто поражает. Обращайте внимание не только на авоську, но и на модели с вязаными ручками, карманами или другими декоративными элементами.



Актуальные вязаные вещи на теплое время года/Фото з Pinterest