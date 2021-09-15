На основе всех показов модные эксперты выделили 7 основных трендов, которые показали дизайнеры на Неделе моды. Уже с 17 сентября стартует Неделя моды в Лондоне, поэтому пока знакомим вас с тенденциями, которые будут в моде в весенне-летний период 2022 года.

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Силуэты 90-х

Мода на вещи 90-х годов перекочует в новый сезон. В новой коллекции Victor Glemaud преобладают приталенные силуэты, мягкий трикотаж и тонкие ткани. Весной в моде будут платья длиной до щиколотки, которые в юные годы обожала Гвинет Пэлтроу, а также микротопы и slip dress.



Вещи из коллекций весна-лето 2022 / Harper's Bazaar

Вязаные вещи

Бренд Altuzarra вернулся на нью-йоркскую Неделю моды. В 2022 году он предложил не отказываться от вещей, вязанных крючком. Теперь в моде будут не только вязаные платья или жилеты, но и вязаные элементы в самых неожиданных местах – в зоне декольте и на талии.



Вещи из коллекций весна-лето 2022 / Harper's Bazaar

Новые коллекции одежды и обуви, модные веяния в одежде и аксессуарах – следить за новинками фэшн-индустрии удобно, отдыхая возле электрокамина Dimplex. Выбирайте свой электрокамин Dimplex, чтобы быть в тренде.

Юбка плиссе

В новой коллекции Tory Burch создал множество юбок-плиссе и брюк-палаццо. Дизайнер считает, что именно эти вещи наиболее подходят для повседневной жизни.



Вещи из коллекций весна-лето 2022 / Harper's Bazaar

Колорблокинг

Весенняя коллекция 2022 бренда Tom Ford наполнена красками и блеском. Дизайнер соединил два и более контрастных цвета в одном образе. Силуэты одежды свободны и непринужденны. Дизайнер создал коллекцию, чтобы доказать, что вечерний наряд не обязательно должен быть облегающим и неудобным, чтобы выглядеть сексуально.



Вещи из коллекций весна-лето 2022 / Harper's Bazaar

Фруктовый принт

Коллекция Staud была наполнена платьями, юбками, топами и сарафанами с изображениями лимонов, яблок, апельсинов и летних цветов. Палитра образов представлена от нежного голубого до ярких оранжевого и фиолетового.



Вещи из коллекций весна-лето 2022 / Harper's Bazaar

Пастельные оттенки

Коллекция Jonathan Simkhai была пронизана пастельными оттенками (персик, фисташка, небесно-голубой) и минималистичными силуэтами.



Вещи из коллекций весна-лето 2022 / Harper's Bazaar

Кружево

Rodarte представил самую яркую коллекцию сезона: бахрома, вышивка, перья, кружево, цветочные композиции из бисера. Все образы хочется рассматривать до мелочей.



Вещи из коллекций весна-лето 2022 / Harper's Bazaar