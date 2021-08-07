С появлением на подиумах вязаных новинок, девушки, которые хорошо владеют крючком и спицами, пытаются повторить трендовые модели. Если вы задумались о покупке или создании нового кроп-топа или платья, мы расскажем, какие модели будут актуальными.

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Какие вязаные модели стоит приобрести

Если вы поклонница бралетов, ищите вдохновение в Magda Butrym . Бренд буквально влюбляет в свои стильные узорчатые творения, которые воплощены в различных цветах и имеют контрастные окантовки. В коллекции можно найти вязаные майки, юбки и обувь.

Giaborghini , в противовес откровенным бралетам, создали скромное и одновременно яркое платье в трендовых оттенках. Они объединили желтые, оранжевые и розовые нити в одном образе. Такое летнее платье прекрасно подойдет для вечерних прогулок.

Marco Rambaldi творили красоту в стиле пэчворк. Разноцветные цветы , созданные в технике кроше, сплелись в кроп-топ и платье, которые бренд представил и летней коллекции.

Simonett создали универсальные вязаные модели, которые подойдут как для жаркого лета, так в холодное время. Трендовый топ очень легко превратить в жилетку. Наденьте его поверх маскулинного пиджака и стильный осенний образ готов.

Важно соблюдать изысканного стиля не только в одежде, но и интерьере. Помогут вам в этом электрокамины Dimplex . Производители позаботились не только об их качестве и безопасности, но и о дизайне, который идеально дополнит вид вашего дома.

Подхватил тенденцию на кроше и бренд ANTIK BATIK . Они придумали уникальный и оригинальный дизайн для купальников , который воплощают при помощи вязаных узоров.

Jonathan Simkhai тоже щеголяют своими ручными творениями в коллекции SS2021. Бренд представил стильные летние модели белых и голубых оттенков (больше фото в карусели).

Блогер Кьяра Ферраньи в этом году вместо машинных изделий известных брендов предпочла уникальный наряд ручной работы. Девушка красуется в стильных тандемах с кроп-топа и юбки на фотографиях в инстаграм.

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