Дочь третьего президента Украины Виктора Ющенко пришла на показ Ukrainian Fashion Week со своей дочерью Доменикой. Виталина Ющенко является частой гостьей Недели моды в Украине, поэтому ее появление на новом шоу Ukrainian Fashion Week No Season 2021 не стало исключением.

В пятницу, 5 февраля, в Украине стартовала Неделя моды. В этом году из-за пандемии коронавируса организаторы решили отказаться от огромного скопления людей, поэтому ввели показ шоу в онлайн-формате. Таким образом показ коллекций украинских дизайнеров мог увидеть каждый желающий.

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Кроме журналистов и фотографов, светское событие посетили знаменитости, среди которых старшая дочь Виктора Ющенко – Виталина. Образы бизнес-леди и ее дочери Доменики приковали немало внимания в сети.

40-летняя Виталина Ющенко появилась в синем платье с розовыми вставками от Darja Donezz, украшенном многоярусной юбкой и многоярусными плечиками в розовом цветочном принте.

Нежный образ Виталина довершила балетками Dior и собранной прической. Среди аксессуаров, Ющенко сделала ставку на массивных серьгах из жемчужин на ушах, бусах и кольце, украшенном жемчужиной.

Доменика Ющенко выбрала черный брючный костюм с приталенным жакетом и брюками клеш. Девушка собрала волосы прозрачными трендовыми крабиками для волос, а на лице сделала нежный макияж.

Стоит отметить, что внучка Виктора Ющенко приняла участие в песенном шоу "Голос страны". Доминика исполнила песню украинской группы KAZKA "Плакала". Однако после выполненной композиции, к ней не обернулся ни один тренер.

Девушка рассказала, что 7 лет мечтала о "Голосе страны" и все же наконец решилась прийти. Песню 20-летней Доменике помог выбрать ее парень, а вот дедушке о своих планах она не рассказала. Звездные тренеры посоветовали Доменике набраться опыта и пробовать свои силы еще.