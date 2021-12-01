В Майами на морском стадионе состоялся показ наряда мужской линии Louis Vuitton сезона весна – лето 2022. Перед смертью Вирджил ощущал, что чувствует себя очень плохо, впрочем и он, и его жена попросили организаторов не отменять показ, который был запланирован на 1 декабря, не смотря ни на что.

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Весеннюю коллекцию назвали "Вирджил был здесь". Показ прошел на улице, а вместо привычного подиума модели дефилировали среди многих березок, ставших основным элементом декораций.

Последняя коллекция модельера является отсылкой к ​​городскому стилю и кутюрной одежде люксового французского бренда. Черный костюм-двойка из шелкового материала довершили массивными горнолыжными перчатками, костюм спортивного кроя – изящной шляпой.

Вирджил был не только другом, отличным сотрудником, творческим гением, но и одним из лучших культурных коммуникаторов нашего времени. Он подготовил почву для будущих поколений. Как тот, кто поддерживал свое коммьюнити из-за благотворительности, он был вечным оптимистом, верившим, что все возможно", – отметил Майкл Берк, председатель правления и генеральный директор Louis Vuitton.

Почтить память друга и увидеть последнюю коллекцию, которую создал дизайнер, пришли его друзья Рианна, A$AP Rocky, Белла Хадид, Фаррелл Уильямс и Канье Уест. Последний воссоединился со своей женой Ким Кардашян, с которой они еще официально не разведены и дочерью Норт. В отличие от многих других, популярная семья пришла в черной, траурной одежде.



Ким Кардяшян с семьей на показе в Майами / Фото из инстаграма

В конце шоу запустили салют с инициалами VA, а затем и надпись Virgil was here. Особой декорацией стал огромный монумент Вирджилла.



Вирджила Абло почтили в Майами / Фото из инстаграма



Вирджила Абло почтили в Майами / Фото из инстаграма

Вирджил Абло присоединился к Louis Vuitton в марте 2018 года и создал для люксового бренда 7 коллекций. Журнал Time в 2018 году включил Абло в список 100 самых влиятельных людей в мире. В сентябре 2021 года Вирджил Абло прилетел в Киев со своим диджей-сетом.

Последняя коллекция Вирджилла Абло для Louis Vuitton: смотрите видео онлайн