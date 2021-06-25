Всемирный день витилиго: как Винни Харлоу с редким заболеванием стала топовой моделью

25 июня отмечают Всемирный день витилиго – нарушения пигментации кожи, которая выражается на ней появлением пятен. Среди знаменитостей известной моделью с таким заболеванием является Винни Харлоу, которая несмотря на издевательства в школе и непринятие себя стала топовой моделью, которую знает весь мир.

Заболевание витилиго, которое имеет 1% населения Земли, к сожалению, не лечится, впрочем оно не вредит здоровью человека.

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Винни Харлоу поставили страшный диагноз в 4-летнем возрасте. Дети часто издевались над ней и оскорбляли девочку за ее непохожесть с другими. В одном из своих интервью Винни рассказала, что ее детство было настоящим адом, которое ей пришлось пережить.



Маленькая Винни Харлоу

В 19 лет ее жизнь протекала уже спокойнее. Девушка устроилась работали в call-центр, и ее основным занятием было отвечать на звонки. Все изменилось в один прекрасный день, когда Шэнном Будрам наткнулась на страницу Винни в фейсбуке.

Звезда ютуба пригласила юную девушку сняться в ее клипе Natural Me в 2013 году, подарив девушке счастливый билет к узнаваемости. Приняв предложение от знаменитости, Винни еще не знала, что через год ее ждет участие в американском шоу "Топ-модель по-американски", а затем и сотрудничество с такими мировыми брендами, как Victoria's Secret, Zac Posen и Marc Jacobs.

Своей модельной карьере девушка обязана автору и ведущей телешоу "Топ-модель по-американски" – известной американской модели Тайре Бэнкс, которая разместила фото девушки в своем Instagram.

Наоми Кэмпбелл и Тайра Бэнкс оказали огромное влияние на меня и помогли преодолеть неуверенность в том, что у меня особая кожа. Они помогли проложить мне путь к принятию своей красоты,

– рассказала Винни в одном из своих интервью.

После участия в популярном шоу Винни за несколько сезонов стала звездой рекламных кампаний Desigual, Swarovski, Covergirl и появилась на десятках глянцевых изданий.

В 2015 году она впервые снялась для глянца Cosmopolitan, впоследствии ее кадры появились на сайте Vogue Italia, а в том же месяце канадская модель появилась на обложке издания Ebony. Через год Винни Харлоу пригласили сняться в рекламе Sprite.

В 2018 году манекенщица стала ангелом бельевого бренда Victoria's Secret. Она гордо вышла на подиум итогового шоу в Нью-Йорке.

Популярность модели каждый раз растет. Она часто участвует в фотосессиях, рекламных кампаниях, а также является частой гостьей светских мероприятий. Винни видит любовь и поддержку своей многомиллионной аудитории, поэтому охотно публикует фото в купальниках демонстрируя свою фигуру.

"Своим примером я хочу вернуть веру в себя у других людей. Физические особенности – это еще не повод ставить крест на своей жизни. Напротив, при упорном труде, терпении и смелости, недостаток может превратиться в достоинство", – отметила Харлоу.

Модель призывает всех, у кого есть проблемы с кожей, не стесняться этого, а наоборот, быть смелыми и показывать свою истинную красоту.