Канадская модель Винни Харлоу надела на вечеринку Оскара-2021 роскошное голубое платье Georges Hobeika. Фантастический ауфит знаменитости уже очаровал сеть.

26-летняя модель с болезнью витилиго Винни Харлоу появилась на традиционной вечеринке после церемонии вручения кинонаград. Свой выбор знаменитость остановила на фантастическом голубом платье от ливанского бренда Georges Hobeika.

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After-party состоялось в камерной обставновке. В условиях пандемии вечеринка прошла в минимальном составе гостей, среди которых заметили супермодель Винни Харлоу. Вечеринку этой ночью устроили в честь американской соул-певицы и актрисы Андри Дэй.

Винни надела голубое платье, состоявшее из топа без бретелек, с большим количеством оборок, которые прикрывали одно плечо и длинной юбки со шлейфом с глубоким разрезом.

"Ангел" бельевого бренда Victoria's Secret в тон к платью выбрала голубые босоножки на каблуке с длинными завязками. Длинноволосая красавица сделала локоны и насыщенный макияж.

Визажисты накрасили веки коричневыми тенями и сделали взгляд более выразительным благодаря черному карандашу для глаз. Яркий макияж довершили губы накрашены розовым блеском.

От украшений на шее и руках Винни Харлоу отказалась, довершив образ только минималистическими серьгами.

Фотографы сделали кадр, когда супермодель выходила из машины, а также рядом с 36-летней американской певицей Андрей Дэй. Она позировала в сером лаконичном платье на бретелях усыпанных камнями.



Винни Харлоу надела фантастическое платье / Getty Images



Винни Харлоу надела фантастическое платье / Getty Images