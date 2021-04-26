Винни Харлоу покорила сеть платьем цвета голубого неба фото с вечеринки
Канадская модель Винни Харлоу надела на вечеринку Оскара-2021 роскошное голубое платье Georges Hobeika. Фантастический ауфит знаменитости уже очаровал сеть.
Источник:24 канал
26-летняя модель с болезнью витилиго Винни Харлоу появилась на традиционной вечеринке после церемонии вручения кинонаград. Свой выбор знаменитость остановила на фантастическом голубом платье от ливанского бренда Georges Hobeika.
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After-party состоялось в камерной обставновке. В условиях пандемии вечеринка прошла в минимальном составе гостей, среди которых заметили супермодель Винни Харлоу. Вечеринку этой ночью устроили в честь американской соул-певицы и актрисы Андри Дэй.
Винни надела голубое платье, состоявшее из топа без бретелек, с большим количеством оборок, которые прикрывали одно плечо и длинной юбки со шлейфом с глубоким разрезом.
"Ангел" бельевого бренда Victoria's Secret в тон к платью выбрала голубые босоножки на каблуке с длинными завязками. Длинноволосая красавица сделала локоны и насыщенный макияж.
Визажисты накрасили веки коричневыми тенями и сделали взгляд более выразительным благодаря черному карандашу для глаз. Яркий макияж довершили губы накрашены розовым блеском.
От украшений на шее и руках Винни Харлоу отказалась, довершив образ только минималистическими серьгами.
Фотографы сделали кадр, когда супермодель выходила из машины, а также рядом с 36-летней американской певицей Андрей Дэй. Она позировала в сером лаконичном платье на бретелях усыпанных камнями.
Винни Харлоу надела фантастическое платье / Getty Images
Винни Харлоу надела фантастическое платье / Getty Images
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