Виктория Бекхэм вышла в свет с винтажной сумкой Chanel, которая стоит 160 тысяч гривен: фото

Британская певица и модельер Виктория Бекхэм взбудоражила сеть новым образом. Дизайнер показала трендовые джинсы сезона, которые стоит примерить этой осенью.

Виктория Бекхэм с 2008 года выпускает одежду, солнечные очки, духи под собственным брендом. Недавно знаменитость представила капсульную денимную коллекцию VBdenim, в которую вошли классические синие джинсы и рубашки, узкого кроя. Новинку на себе взялась примерять популярная икона стиля.

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Образ Виктории Бекхэм

17 сентября в Лондоне стартует Неделя моды, впрочем, новую коллекцию Виктория Бекхэм презентовать не будет. Компенсировать пропущенный показ знаменитость решила публикованием новинок в своем инстаграме. Она надела синие джинсы из своей коллекции. Денимное изделие она подкатила и дополнила коричневым ремнем.

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"Без ума от моих новых джинсов. Идеальны для этой погоды. Они очень удобные", – написала дизайнер.

Сверху Виктория надела классический серый свитшот. Знаменитость дополнила образ красными босоножками с блестками. Любительница сумок Hermès на этот раз дополнила образ культовой стеганой сумкой от Chanel.



Новый образ Виктории Бекхэм / Фото из инстаграма дизайнера



Новый образ Виктории Бекхэм / Фото из инстаграма дизайнера

Винтажный аксессуар с позолоченной монограммой и золотистой цепочкой Виктория Бекхэм приобрела еще в 2008 году. Сейчас такая модель сумки стоит на сайте 160 тысяч гривен.



Виктория Бекхэм с культовой сумкой Chanel, 2008 год / Фото з Vogue