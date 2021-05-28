Виктория Бекхэм показывает, какие джинсы стройнят: стильный образ

Британский дизайнер Виктория Бекхэм редко появляется перед камерами папарацци, однако если уж попадает, то демонстрирует безупречный образ. Недавно знаменитость показала аутфит, который состоит из базовых элементов гардероба.

Виктория Бекхэм обожает лаконичный стиль, простые силуэты и монохромные образы. Она всегда прекрасно выглядит дома, на прогулке или на рабочих встречах.

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Знаменитость чаще всего можно увидеть в джинсах различных моделей и фасонов. Для образов в стиле кэжуал Виктория носит джинсы с оверсайз-свитером или белой рубашкой, а для аутфит на выход выбирает сочетание джинсов с водолазками и блузками. В дополнение к образу Виктория добавляет большие солнцезащитные очки.

Образ Виктории Бекхэм

Знаменитая британская дизайнер и ексспивачка Виктория Бекхэм пополнила историю своих выходов еще одним модным образом.

На встречу с друзьями бизнесвумен надела праздничную белую блузку с рюшами, поверх которой накинула белый пиджак прямого покроя от Off white. Строгий верх знаменитость расслабила трендовыми синими джинсами клеш. Такую модель носят все героини стритстайлу.

Образ Виктория Бекхэм дополнила обувью на каблуках. Сочетание джинсов и каблуков - идеальная стилизация для того, чтобы сделать ноги визуально не только длиннее, но и стройнее.

Дизайнер является страстной поклонницей сумок от Hermes, поэтому выбрала для своего выхода аксессуар коричневого цвета. Свой аутфит знаменитость дополнила черными солнцезащитными очками полумесяцами и черной маской.



Стильный образ Виктории Бекхэм / Фото из инстаграма



Стильный образ Виктории Бекхэм / Фото из инстаграма