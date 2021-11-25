Виктория Бекхэм показала лучшее платье 2022 года: стильный кадр

Британская дизайнер Виктория Бекхэм редко радует поклонников в Инстаграме своими модными фотографиями. Так, недавно знаменитость решила показать фанатам эффектный образ в длинном платье из собственной коллекции.

Успешная дизайнер, мама четверых детей, жена известного футболиста и экс-участница группы Spice Girls Виктория Бекхэм приоткрыла завесу страстным поклонникам ее одноименного бренда. На своей странице, за которой следят 29 миллионов людей со всего мира, знаменитая модельер показала платье из новой коллекции Spring – Summer 2022.

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"Офисную одежду заменила на лучшее вечернее платье из моей последней коллекции. Мне нравится внимание к деталям в рукавах, на молнии и вырезах. Она изготовлена из удивительного металлического трикотажа, благодаря чему ее также удобно носить", – отметила дизайнер.

Образ Виктории Бекхэм

Знаменитость надела темно-зеленое платье длины макси с удлиненными рукавами и открытыми плечами. Цепной принт на платье – новый фирменный стиль в коллекции Виктории Бекхэм. Платье, приталенное сверху, удачно подчеркивает стройную талию, а расклешенный фасон юбки придает ей особый шик.

Любимое платье дизайнера ее новой коллекции весенне-летнего сезона стоит 36 тысяч гривен. На фото Виктория позировала с распущенными волосами и нежным макияжем.



Эффектный образ Виктории Бекхэм / Фото из инстаграма дизайнера