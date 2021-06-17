На протяжении многих лет за брендом Victoria's Secret тянулся шлейф обвинений в излишней худобе моделей, расовой дискриминации, фотошопе и преувеличенном эротизме. В 2019 году в связи с кризисным периодом, который был связан с финансами, организаторы шоу заявили, что навсегда отменяют шоу с крыльями.

Читайте также "Ангелов" Victoria's Secret больше не будет: бельевой бренд представил новые лица

17 июня 2021 на официальной странице бренда в инстаграме появились 7 новых представительниц бельевого бренда, которые вытеснили знаменитых "ангелов", которые больше никогда не появятся на грандиозном шоу.

Fashion 24 решил вспомнить знаменитых моделей, которые во всех ассоциировались с "ангелами" бельевого бренда Victoria's Secret. Именно они в 2018 году в последний раз вышли с крыльями на шоу.

Яким было шоу Victoria's Secret в 2018 году

Ежегодно организаторы шоу Victoria's Secret выбирали известные мегаполисы, в которых на несколько дней останавливались все "ангелы" Victoria's Secret. В 2017 году китайский Шанхай гостеприимно принимал знаменитых моделей. А вот в 2018-м грандиозное шоу отгремело в сердце Соединенных Штатов Америки – Нью-Йорке.

На подиум вышли 60 известных моделей. В частности, Адриана Лима, Бехати Принслу, Кэндис Сванепул, Лили Олдридж, Эльза Госк, Жасмин Тукс, Жозефин Скривер, Лаис Рибейро, Марта Хант, Сара Сампайо, Стелла Максвелл, Тейлор Хилл, Кендалл Дженнер, Винни Харлоу, сестры Хадид и другие. Звезды демонстрировали новинки Victoria's Secret под зажигательные хиты Bebe Rexha, The Chainsmokers, Halsey, Риты Оры, Шона Мендеса и The Struts.



Адриана Лима



Сара Сампайо



Кендалл Дженнер



Лаис Рибейро



Белла Хадид



Винни Харлоу



Жозефин Скривер



Тейлор Хилл



Жасмин Тукс



Кэндис Свейнпол



Бехати Принслу



Кендалл Дженнер



Джиджи Хадид



Адриана Лима



Роми Стрейд



"Ангелы" на Victoria's Secret Fashion Show 2018



Винни Харлоу



Джиджи Хадид



Барбара Фиалью



Жизель Оливьера



Стелла Максвелл



Марта Хант



Модели на Victoria's Secret Fashion Show 2018



Белла Хадид

Самым ожидаемым был выход на подиум Эльзы Хоск. Именно эта шведская модель получила честь показать самый дорогой предмет новой коллекции Victoria's Secret – бюстгальтер с названием The Dream Angels Fantasy Bra за миллион долларов. Роскошное изделие украшено драгоценными камнями и создано дизайнерами Atelier Swarovski.



Эльза Хоск



Эльза Хоск

Не менее впечатляющим стал выход модели Роми Стрейд, которая появилась на подиуме с металлическим аксессуаром-звездой, которая крепилась на спине и имела вес 12 килограммов. Весь образ Роми состоял из 125 тысяч кристаллов Swarovski. На создание семиконечной звезды, которая заменила традиционные "ангельские" крылья, пришлось потратить 150 часов и 55 тысяч кристаллов.



Роми Стрейд



Роми Стрейд

По традиции, только VIP-гости имели возможность увидеть феерическое шоу. Вход на показ был только по специальным приглашениям, которые получили представители шоу-бизнеса и индустрии моды. Все же сторонники Victoria's Secret посмотрят шоу во время трансляции на телеканале ABC, который состоится 2 декабря. Кроме этого, смонтированное видео показа обнародуют на официальном сайте Victoria's Secret.



Певица и VIP-гость Bebe Rexha



Исполнитель Эндрю Таггарт из группы The Chainsmokers



Певица Холзи



Певица Рита Ора

Все фото: Getty Images