Вьетнамки – самая желанная обувь сезона: как их носят известные инфлюенсеры

Вьетнамки несколько сезонов подряд пытаются прочно закрепиться в трендах, впрочем только в этом году они стали самой желанной обувью весенне-летнего сезона. Знаменитости уже продемонстрировали изделия на каблуке с квадратным носком, дутые сандалии на массивной подошве или на маленьком каблуке kitten heels.

Эта обуть идеально подходит к джинсам, костюмам, брюкам, шортам, юбкам и платьям. Летом внимательнее присмотритесь к изделиям черного, белого, карамельного или молочного цвета. Их можно легко совместить не только с базовым нарядом классических цветов, но и комбинировать с яркой одеждой.

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Вьетнамки подходят не только для прогулок по набережной или по пляжу. Инфлюенсеры сделали все для того, чтобы стильно вписать эту обувь в городскую жизнь. Теперь вьетнамки прекрасно смотрятся в паре с брючным костюмом и платьем-футляром. Какие модели вьетнамок сейчас на пике популярности – читайте дальше.

На платформе

Обратите внимание на модели шлепанцев с толстой подошвой. Летом такую ​​модель можно надевать не только с шортами и футболками, но и надевать в прохладный день в паре с джоггерами и свитшотами. Такие вьетнамки впишутся не только в спортивный образ, но и прекрасно подойдут под платье или костюмы с юбками.

Стилисты советуют такую акцентную обувь уравновешивать аксессуарами – панамой или большой плетеной сумкой.

Дутые

Необычные вьетнамки с дутыми ремешками этой весной покорили подиумы. Их можно было увидеть на показе Jil Sander, а также в новой коллекции MM6 Maison Margiela. Лучше всего эту обувь комбинировать с аутфитами в стиле сафари, к примеру, бермудами и рубашкой оверсайз.

А вот дутые вьетнамки можно смело сочетать с мини-платьем на тонких бретелях, как это сделала бразильянка Жизель Оливейра.

С квадратным мысом

В этом сезоне многие дизайнеры сделали ставку на обувь с квадратным мысом. Большая часть таких моделей предусматривает платформу, каблук или танкетку. Лучше всего к такой обуви подходят костюмы и удлиненные жакеты.

Плетеные

Плетеные вьетнамки – хит будущего лета. Тенденция включает в себя кроше, макраме, а также соломенное и кожаное переплетения. Плетеную модель предлагает в своей коллекции приобрести этим летом модель Рози Хантингтон-Уайтли.

На каблуках

Этой весной дизайнеры предпочли тонкие каблуки. Это относится не только к слингбекам с острым мысом, но и к шлепанцам. Такая изящная обувь бесспорно подойдет к обтягивающим платьям и джинсам с необработанными краями.