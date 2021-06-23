Вьетнамки – хит сезона: с чем лучше всего носить популярную обувь

Этим летом дизайнеры предлагают одевать удобную обувь. Границу между вьетнамками для пляжа и города звезды стритстайла уже давно размыли. Инфлюенсеры одевают обувь на прогулку по Парижу, Милану, сочетая их с различными элементами гардероба. Такую же модель модницы одевают и на пляж.

Стритстайлеры удачно интегрируют вьетнамки в самые разнообразные образы и вносят в них расслабленное настроение. Сочетайте вьетнамки этим летом с платьями в цветочный принт и с многочисленными вырезами на талии, а также со штанными костюмами, топами и бермудами.

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Если сомневаетесь по поводу уместности вьетнамок в том или ином случае, вспомните, как в 2000-х селебрити выходили во вьетнамках на красные дорожки. Гвинет Пэлтроу сочетала кожаные вьетнамки с лаконичным черным платьем, а Хилари Дафф соединила пляжные тапки с юбкой на низкой посадке.

Стилисты школы Selfish предлагают модные сочетания с вьетнамками, которые уже активно носят инфлюэнсеры.

Вьетнамки + костюмные вещи – такие луки выглядят очень непринужденно и эффектно. Контраст структурированного жакета или изысканных брюк и спортивной обуви выглядит очень эффектно.



Стильные образы с вьетнамками / Фото из инстаграма Selfish school



Стильные образы с вьетнамками / Фото из инстаграма Selfish school



Стильные образы с вьетнамками / Фото из инстаграма Selfish school



Стильные образы с вьетнамками / Фото из инстаграма Selfish school

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Вьетнамки + легкие платья и юбки – такая стилизация выглядит современно и свежо, помогает приглушить женственность и сексуальность.

Стильные образы с вьетнамками / Фото из инстаграма Selfish school





Стильные образы с вьетнамками / Фото из инстаграма Selfish school

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Вьетнамки + шорты – довольно понятное сочетание, круто будет добавить оверсайзную рубашку сверху, чтобы поддержать массивную обувь в образе.



Стильные образы с вьетнамками / Фото из инстаграма Selfish school

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Вьетнамки + деним – с джинсами, джинсовыми юбками, рубашками такая обувь выглядит органично, чтобы образ не был скучным, можно поэкспериментировать с цветами, принтами или интересным кроем вещей.



Стильные образы с вьетнамками / Фото из инстаграма Selfish school



Стильные образы с вьетнамками / Фото из инстаграма Selfish school