Известная шведская модель Эльза Хоск каждый раз поражает своих поклонников стильными образами. На этот раз "ангел" Victoria's Secret появилась перед камерой в вязаном костюме молочного цвета и шелковой цветочной повязке.

Манекенщица Эльза Хоск обожает делиться с фанами новыми образами. Шведская модель всегда выглядит стильно и показывает другим на своем примере, как можно выглядеть модно и интересно.

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4 апреля христиане западного обряда отмечали большой христианский праздник – Пасху. Для такого важного праздничного события Эльза Хоск выбрала вязаный костюм, который особенно популярным будет уже этой весной.

Образ Эльзы Хоск

На пасхальные выходные манекенщица надела вязаный костюм молочного цвета, состоящий из джемпера с воротником и коротких шорт от бренда Mr Mittens.

Свой образ шведская модель дополнила шелковой цветочной повязкой, солнцезащитными очками с черными линзами и белой оправой от Loewe и лаконичной вязаной сумкой от Mango.

К такому стильному образу Эльза подобрала модные лоферы Prada черного цвета. Белокурые волосы 33-летняя модель оставила распущенными, а губы накрасила любимой коричневой помадой.

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