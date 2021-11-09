Вертикальная полоска – главный тренд осени: роскошные примеры от модных инфлюенсеров

Тренд на полоску то отходит на второй план, то становится мегапопулярным. Осенью штанные костюмы в полоску становятся вновь актуальными благодаря модным инфлюенсерам, которые чаще начали их надевать.

Штанный костюм в вертикальную полоску давно относится к строгому дресс-коду, однако сейчас модные блогеры надевают жакеты или костюмы во время обычных прогулок, поскольку этот наряд добавляет изюминки повседневному образу.

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Костюм в полоску – это классика, которая никуда не исчезает, ведь жакет прекрасно подходит для стилизаций с различными элементами гардероба. Минималистичное изделие, которое идеально вписывается в повседневный, рабочий и деловой образ, добавляет строгость внешнему виду и органичность женского образа.

Полоска на костюме может быть тонкой, едва заметной или широкой – все зависит от ваших предпочтений. Самый популярный вариант – черный наряд в белую полоску.

32-летняя шведская модель Эльза Госк продемонстрировала на себе идеальный костюм, состоящий из жилетки и брюк. Стильное изделие манекенщица надела от бренда 4th & Reckless, дополнив аутфит классическими кедами и сумкой Celine.



Стильные образы с вещами в вертикальную полоску / Фото из инстаграма инфлюенсерши



Стильные образы с вещами в вертикальную полоску / Фото из инстаграма инфлюенсерши

Британская модница Алисия Родди сделала ставку на укороченный жакет и брюки. Сверху она надела темную шубу, впрочем, для фото держала ее в руках, позируя перед камерой в стильном аксессуаре – солнцезащитных очках.



Стильные образы с вещами в вертикальную полоску / Фото из инстаграма инфлюенсерши

Fashion-инфлюенсерша из Швеции Эллен Клаессон выбирает маскулинный жакет с гиперболизированной линией плеча. Модница также показывает удачный аутфит, сочетая жакет в вертикальную полоску с кофтой в горизонтальные линии.



Стильные образы с вещами в вертикальную полоску / Фото из инстаграма инфлюенсерши



Стильные образы с вещами в вертикальную полоску / Фото из инстаграма инфлюенсерши