В начале весны погода довольно часто переменчива. Только до недавнего времени на улице снежило, но даже несмотря на улучшение погоды, нас все равно еще ждут такие погодные условия, как порывы ветра или дождь. Именно для таких дней стоит позаботиться о верхней одежде, которая подходит для теплой поры.

Весна – лучший период для обновления гардероба и модных экспериментов. Несмотря на относительно теплую погоду и солнце за окном, в этот период все довершают свой образ верхней одеждой. Он может быть легким, который уберегает от холода и одновременно демонстрирует всю красоту весеннего образа.

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В прохладный сезон верхняя одежда является главным предметом образа. Под него подбирается основной look и дополнительные аксессуары. Именно поэтому очень важно иметь несколько правильных и универсальных изделий, которые легко комбинируются.

Весной лучше всего выбирать верхнюю одежду легкого кроя, силуэта и нежных оттенков. Модные тренды верхней одежды на весну достаточно разнообразны и позволяют среди широкого ассортимента выбрать практичный и универсальный вариант.

Трендовая верхняя одежда

Приталенное пальто и стиль 60-х

"В этом сезоне, в первую очередь обращаем ваше внимание на пальто в стиле 60-х. На актуальность такого фасона повлиял образ главной героини сериала "Ход королевы", которая своими стильными комбинациями сделала эту модель желанной", – говорится в школе стиля.

Стилисты также вспомнили о модели, которая актуальна вне времени – пальто приталенного силуэта. Образы с таким вариантом верхней одежды будут выглядеть более женственно и изящно.



Верхняя одежда для теплого времени года / Фото из инстаграма Pump Your Style



Верхняя одежда для теплого времени года / Фото из инстаграма Pump Your Style

Тренч длины макси

Тренч – это тот элемент гардероба, который остается очень популярным из сезона в сезон. Меняются только актуальные фасоны и длины. Fashion-эксперты советуют присмотреться весной к тренчам длины макси. Такая модель будет легко комбинироваться со штанами, юбками, платьями, бермудами или леггинсами.



Верхняя одежда для теплого времени года / Фото из инстаграма Pump Your Style



Верхняя одежда для теплого времени года / Фото из инстаграма Pump Your Style

Кейпы

"Не самый универсальный, но очень интересный элемент гардероба, который придаст изюминки образу. Кейпы не всем подойдут по настроению и стилю. Но если такая модель верхней одежды вам близка, красивые варианты найдете в любом ценовом сегменте", – говорится в инстаграм-сообщении.



Верхняя одежда для теплого времени года / Фото из инстаграма Pump Your Style



Верхняя одежда для теплого времени года / Фото из инстаграма Pump Your Style

Стеганые куртки

Тренд на стеганые вещи с нами уже не первый сезон и не сдает свои позиции. Стеганые куртки можно носить с джинсами, расширенными брюками, леггинсами, высокими сапогами, юбками и массивными ботинками.



Верхняя одежда для теплого времени года / Фото из инстаграма Pump Your Style



Верхняя одежда для теплого времени года / Фото из инстаграма Pump Your Style