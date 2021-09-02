Венецианский кинофестиваль 2021: роскошные образы звезд на красной дорожке

1 сентября в Италии начался 78-ой Венецианский кинофестиваль. В этом году событие открыл фильм испанского режиссера Педро Альмодовара "Параллельные матери". Всего в конкурсе будет участвовать 21 фильм, впрочем пока внимание всех приковала красная дорожка, на которой собрались знаменитости.

До 11 сентября на острове Лидо ежедневно будут проходить показы, а главные актеры фильмов, модели и светские знаменитости будут демонстрировать свои лучшие наряды от знаменитых Домов моды. И тем не менее наибольший ажиотаж вокруг красных дорожек собирает первый день открытия и закрытия.

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На открытие красной дорожки пришла Панелопа Крус, Хелен Миррен, Изабель Юппер, Сара Сампайо, Барбара Палвин, Мэйси Уильям, Джорджина Родригес, Идрис Эльба и многие другие.

Особое внимание к публике приковала испанская актриса Панелопа Крус. Именно она сыграла главную роль в фильме Педро Альмодавара "Параллельные матери". Знаменитость вышла на красную дорожку в кутюрном платье от любимого бренда Chanel.

На остров Лидо, который ежегодно становится столицей мирового кинематографа, встречая своих знаменитых гостей на Венецианском кинофестивале, прибыли Элайза и Амелия Спенсер. Вскоре на большом экране покажут фильм "Спенсер" об их тете принцессе Диане, главную роль в котором сыграла Кристен Стюарт.

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Венецианский кинофестиваль основан в 1932 году и считается одним из самых важных кинематографических событий наравне с фестивалями в Каннах и Берлине. К этому событию знаменитости готовятся особенно тщательно, продумывая свои светские выходы до мелочей. Какими образами поражала красная дорожка в день открытия – смотрите далее.

Пенелопа Крус в Chanel Haute Couture



Знаменитости на красной дорожке Венецианского кинофестиваля / Фото с Getty Images

Амелия и Элайза Спенсер в Alberta Feretti



Знаменитости на красной дорожке Венецианского кинофестиваля / Фото с Getty Images

Бьянка Балти в Dolce & Gabbana



Знаменитости на красной дорожке Венецианского кинофестиваля / Фото с Getty Images

Анна Делло Руссо в Ermanno Scervino



Знаменитости на красной дорожке Венецианского кинофестиваля / Фото с Getty Images

Грета Ферро в Armani Privé



Знаменитости на красной дорожке Венецианского кинофестиваля / Фото с Getty Images

Изабель Юппер в Armani Privé



Знаменитости на красной дорожке Венецианского кинофестиваля / Фото с Getty Images

Барбара Палвин в Armani Privé



Знаменитости на красной дорожке Венецианского кинофестиваля / Фото с Getty Images

Хелен Миррен в Dolce&Gabbana



Знаменитости на красной дорожке Венецианского кинофестиваля / Фото с Getty Images

Адриана Лима в Etro



Знаменитости на красной дорожке Венецианского кинофестиваля / Фото с Getty Images

Джорджина Родригес в Ermanno Scervino



Знаменитости на красной дорожке Венецианского кинофестиваля / Фото с Getty Images

Сара Сампайо в Armani Privé



Знаменитости на красной дорожке Венецианского кинофестиваля / Фото с Getty Images