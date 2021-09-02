До 11 сентября на острове Лидо ежедневно будут проходить показы, а главные актеры фильмов, модели и светские знаменитости будут демонстрировать свои лучшие наряды от знаменитых Домов моды. И тем не менее наибольший ажиотаж вокруг красных дорожек собирает первый день открытия и закрытия.
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На открытие красной дорожки пришла Панелопа Крус, Хелен Миррен, Изабель Юппер, Сара Сампайо, Барбара Палвин, Мэйси Уильям, Джорджина Родригес, Идрис Эльба и многие другие.
Особое внимание к публике приковала испанская актриса Панелопа Крус. Именно она сыграла главную роль в фильме Педро Альмодавара "Параллельные матери". Знаменитость вышла на красную дорожку в кутюрном платье от любимого бренда Chanel.
На остров Лидо, который ежегодно становится столицей мирового кинематографа, встречая своих знаменитых гостей на Венецианском кинофестивале, прибыли Элайза и Амелия Спенсер. Вскоре на большом экране покажут фильм "Спенсер" об их тете принцессе Диане, главную роль в котором сыграла Кристен Стюарт.
Венецианский кинофестиваль основан в 1932 году и считается одним из самых важных кинематографических событий наравне с фестивалями в Каннах и Берлине. К этому событию знаменитости готовятся особенно тщательно, продумывая свои светские выходы до мелочей. Какими образами поражала красная дорожка в день открытия – смотрите далее.
Пенелопа Крус в Chanel Haute Couture
Знаменитости на красной дорожке Венецианского кинофестиваля / Фото с Getty Images
Амелия и Элайза Спенсер в Alberta Feretti
Знаменитости на красной дорожке Венецианского кинофестиваля / Фото с Getty Images
Бьянка Балти в Dolce & Gabbana
Знаменитости на красной дорожке Венецианского кинофестиваля / Фото с Getty Images
Анна Делло Руссо в Ermanno Scervino
Знаменитости на красной дорожке Венецианского кинофестиваля / Фото с Getty Images
Грета Ферро в Armani Privé
Знаменитости на красной дорожке Венецианского кинофестиваля / Фото с Getty Images
Изабель Юппер в Armani Privé
Знаменитости на красной дорожке Венецианского кинофестиваля / Фото с Getty Images
Барбара Палвин в Armani Privé
Знаменитости на красной дорожке Венецианского кинофестиваля / Фото с Getty Images
Хелен Миррен в Dolce&Gabbana
Знаменитости на красной дорожке Венецианского кинофестиваля / Фото с Getty Images
Адриана Лима в Etro
Знаменитости на красной дорожке Венецианского кинофестиваля / Фото с Getty Images
Джорджина Родригес в Ermanno Scervino
Знаменитости на красной дорожке Венецианского кинофестиваля / Фото с Getty Images
Сара Сампайо в Armani Privé
Знаменитости на красной дорожке Венецианского кинофестиваля / Фото с Getty Images