Вечернее платье для богини: Жюли Феррери показывает идеальное платье с вырезами на осень – фото

Популярный французский инфлюенсер Жюли Феррери – это воплощение женственности и элегантности. Девушка обожает легкие блузы, рубашки, костюмы и платья. Архитектор с Корсики делает ставку на женские образы, подчеркивая свою фигуру. В последней заметке Жюли продемонстрировала на себе эффектное платье, которое подойдет для холодного времени года.

Основную часть гардероба инфлюенсера составляет базовый гардероб. Именно на его основе девушка составляет свои стильные образы, которые легко повторить модницам. Француженка живет в солнечном городе Аяччо, поэтому вместо базовых классических цветов и пастельных оттенков ее одежда разнообразных цветов.

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Для осеннего периода Жюли решила оставить цвет на блузах и свитерах и выбрала для вечернего выхода черное платье с серебристыми нитями. В своем инстаграме блогер написала, что это "вечернее платье для богини".

Инфлюенсер выбрала изделие от локального бренда La Semaine Paris. Черное платье с длинными рукавами украшено эффектным вырезом сбоку с добавлением серебристых колец, что делает платье особенно впечатляющим.

Платье плотно прилегает к телу благодаря эластичному трикотажному люрексу, поэтому идеально подчеркнет стройную фигуру. Стоит платье "Жасмин" на сайте более 6 тысяч гривен.

Жюли распустила волосы и накрасила губы яркой красной помадой. Поклонники в комментариях пишут, что в этом платье Жюли выглядит слишком красиво и просто по-королевски.

Эффектное платье Жюли Феррери / Фото из инстаграма инфлюенсера

Эффектное платье Жюли Феррери / Фото из инстаграма инфлюенсера