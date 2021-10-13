Основную часть гардероба инфлюенсера составляет базовый гардероб. Именно на его основе девушка составляет свои стильные образы, которые легко повторить модницам. Француженка живет в солнечном городе Аяччо, поэтому вместо базовых классических цветов и пастельных оттенков ее одежда разнообразных цветов.

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Для осеннего периода Жюли решила оставить цвет на блузах и свитерах и выбрала для вечернего выхода черное платье с серебристыми нитями. В своем инстаграме блогер написала, что это "вечернее платье для богини".

Инфлюенсер выбрала изделие от локального бренда La Semaine Paris. Черное платье с длинными рукавами украшено эффектным вырезом сбоку с добавлением серебристых колец, что делает платье особенно впечатляющим.

Платье плотно прилегает к телу благодаря эластичному трикотажному люрексу, поэтому идеально подчеркнет стройную фигуру. Стоит платье "Жасмин" на сайте более 6 тысяч гривен.

Жюли распустила волосы и накрасила губы яркой красной помадой. Поклонники в комментариях пишут, что в этом платье Жюли выглядит слишком красиво и просто по-королевски.

Эффектное платье Жюли Феррери / Фото из инстаграма инфлюенсера

Эффектное платье Жюли Феррери / Фото из инстаграма инфлюенсера