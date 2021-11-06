Новая линия абайя, созданная креативным директором Пьерпаоло Пиччоли, является частью специальной инсталляции в Doha Design District, которая также содержит изделия из коллекции Valentino Des Ateliers Haute Couture.

Читайте также Главный цвет следующего сезона – оранжевый: стильные вещи, которые можно носить уже сейчас

Пиччоли создал 15 уникальных абайя, которые принадлежат к нарядам высокой моды. В основе дизайна лежит скромность, дизайнер хорошо поработал с цветами, пропорциями и кроем, чтобы создать общее ощущение легкости и элегантности.



Кутюрная коллекция абайя от Valentino / Фото из The national news

В своих изделиях дизайнер использовал смелые оттенки: креповые абайя оттенка фуксии, изделия из органзы с серебряной вышивкой и вишневой подкладкой.



Кутюрная коллекция абайя от Valentino / Фото из The national news

Другие модели абайя – из оранжевого кашемира с бархатным палантином и серебристыми блестками и насыщенного зеленого цвета с большим бантом на шее. Одним из выдающихся изделий является тисненое золотое абайя с люрексом с бледно-розовой кашемировой подкладкой.

Кутюрные изделия – удовольствие не из дешевых, впрочем, в самой богатой стране мира приобрести абайя от Пьерпаоло Пиччоли захотели столько модниц, что за покупкой вещей выстроилась очередь.

В сети пишут, что Пьерпаоло Пиччоли – не единственный кутюрье, создавший традиционный наряд для женщин на Ближнем Востоке. Уже вскоре бренд Christian Dior впервые представит более 200 кутюрных изделий для мусульманских женщин.