Коллекция-фейерверк: Valentino представил Couture осень – зима 2021/22

Модный дом Valentino представил кутюрную коллекцию в помпезном здании Арсенала в Венеции. Креативный директор Пьерпаоло Пиччоли привлек к созданию коллекции 15 мастеров, которые работают в различных художественных жанрах, каждый из которых представил свой взгляд.

Несмотря на масштаб коллекции и разнообразие образов, все наряды объединены яркими и насыщенными цветами: чистым голубым, нежным розовым, оранжевым, насыщенным фиолетовым, солнечно-желтым.

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Силуэты воссоздавали все мастерство Valentino. Минималистичные кейпы в традициях 1960-х годов имели более нарядный вид благодаря объемным шляпам из перьев, струящиеся платья-халаты с высокими разрезами создавали удивительный эффект при ходьбе, а многослойные образы излучали легкость и невесомость.

Особенно эффектно выделилась линейка вечерних образов. Пьерпаоли Пиччоли представил с художниками пушистые мини, которые были украшены каскадом шлярок, платья в стиле диснеевских принцесс – до пола, с узким лифом и пышной юбкой.

Пьерпаоли Пиччоли приглашал каждого художника на разговор о создании платья с глазу на глаз. Результатом такого подхода стала коллекция диалогов, которая позволяет проследить, как из соприкосновения двух точек зрения рождается новая идентичность, навеки запечатленная в платье,

– говорится на сайте Valentino.

Цвет фейерверков присутствует не только на одежде. Стилисты выпустили моделей на подиум заручившись помощью визажистов, которые сделали яркие массивные стрелки в тон к нарядам, которые представили манекенщицы.



Valentino Couture осень – зима 2021/22 / Vogue



Valentino Couture осень – зима 2021/22 / Vogue



Valentino Couture осень – зима 2021/22 / Vogue



Valentino Couture осень – зима 2021/22 / Vogue



Valentino Couture осень – зима 2021/22 / Vogue



Valentino Couture осень – зима 2021/22 / Vogue



Valentino Couture осень – зима 2021/22 / Vogue



Valentino Couture осень – зима 2021/22 / Vogue



Valentino Couture осень – зима 2021/22 / Vogue



Valentino Couture осень – зима 2021/22 / Vogue