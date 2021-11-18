Универсальный набор: 5 аксессуаров, которые должны быть у каждой девушки

У каждой девушки должна быть основная база аксессуаров, которые помогут сделать образ более интересным и совершенным.

Все девушки знают о базовом гардеробе – белая рубашка, футболка, юбка-карандаш, жакет, черные брюки, лоферы и джинсы. Эти универсальные вещи хорошо сочетаются между собой, а также к ним можно легко подобрать другие элементы гардероба.

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Такой универсальный набор существует и в аксессуарах. Практичные базовые украшения помогут вам создать множество различных аутфитов.

Золотая цепочка

К основе основ относится классическая золотая цепочка. Она может быть тонкой, с массивными звеньями, с кулоном или многоярусной. Сейчас модницы отдают предпочтение крупным геометрическим моделям.



Стильные базовые аксессуары / Фото из Pinterest

Серьги-пусеты

Пусеты – универсальный аксессуар, своеобразное "маленькое черное платье" всех украшений. Наиболее популярные серьги – жемчужные пусеты, которые являются великолепным дополнением к любому образу.



Стильные базовые аксессуары / Фото из Pinterest

Часы

Классические наручные часы – неизменный аксессуар, который никогда не выйдет из моды. Тонкие наручные часы на металлическом или кожаном браслете будут прекрасным дополнением к офисному и расслабленному образу.



Стильные базовые аксессуары / Фото из Pinterest

Серьги-хупы

Серьги-хупы – это украшения кольца или полукольца. Самый проверенный вариант – позолоченные украшения небольшого размера, которые подойдут практически под любой стиль. Кроме этого, есть более интересные варианты с бисером или жемчужинами.



Стильные базовые аксессуары / Фото из Pinterest

Ожерелье из жемчуга

Такой аксессуар всегда будет считаться классикой, впрочем, несколько сезонов назад ожерелье из жемчужин стало чрезвычайно популярным. Жемчужная нить, популяризирована Коко Шанель, снова занимает почетное место в шкатулках модниц по всему миру. Однако сейчас в моде не обычный жемчуг, а миниатюрные бусинки.



Стильные базовые аксессуары / Фото из Pinterest