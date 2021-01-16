Билл Каннингем был модным фотографом для New York Times, кроме того, за свою жизнь он был дизайнером женских шляп и писал статьи о моде для Wear Daily Daily и Chicago Tribune. Подборка его фотографий – в нашем материале.

Работы Каннингема не относились ни к уличной съемке, ни к фэшн-фоотографии, также он не был папарацци. Его интересовали только наряды, поэтому даже звезды воспринимали Билла Каннингема без негатива и агрессии. О жизни фотографа и его лучших работах, рассказывает Cameralabs.

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Жизнь Билла Каннингема и его путь к модной журналистики

Билл Каннингем был неподкупным журналистом, а на "охоту" за модными образами он выходил в обычных черных кроссовках, синей куртке и с фотоаппаратом.

До самой смерти он жил в маленькой квартирке в Карнеги-холл. В наследство он оставил примерно 3 миллиона фотографий, большая часть из которых никогда не была опубликована.



Каннингем в роботе / Фото styleinsider

Почему он стал модным журналистом?

Первую страсть к моде он почувствовал в церкви еще в начале 1940-х.

Я никогда не мог сосредоточиться на воскресных церковных службах, потому что я уже сосредоточился на женских шляпах,

– вспоминал Каннингем позже.

Во взрослом возрасте Каннингем откроет собственное ателье, где изготавливал головные уборы. До этого он работал курьером у портного, потом устроился кладовщиком в универмаг, где быстро научился отличать хорошие и качественные вещи от повседневных.



Джерри Холл в Нью-Йорке, примерно 1980 год / Фото Билла Каннингема

Интересный лук молодого человека / Фото Билла Каннингема

Его бизнес не очень окупал деньги, которые были потрачены на материалы, но Каннингем был счастлив. Билла Каннингема мобилизовали в армию, но удача не покинулв его – он служил в Париже, где мог свободно посещать модные показы лучших домов.

Шляпы в стиле нео-поп Джавитса и Уиттолла, Mudd Club, 1989 год / Фото Билла Каннингема

Опыт работы со звездными и богемными клиентами подтолкнул Билла Каннингема к журналистике – он стал фотографировать модно одетых людей на улицах Нью-Йорка и размещать фотографии в журналах Women's Wear Daily и Chicago Tribune.

Интересные работы Билла Каннингема / Фото Сameralabs