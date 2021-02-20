Классическая белая блузка, черный жакет, джинсы, юбка-карандаш и черное маленькое платье – вещи, которые никогда не выйдут из моды. Именно эта одежда является основой базового гардероба. Стоит заметить, что такой перечень есть и среди украшений, которые способны добавить изюминки даже простому аутфиту.

Лаконичная классика – это именно те аксессуары, которые будут актуальны всегда. К главным характеристикам, присущим базовым аксессуарам относят – минимум декора и сдержанный оттенок. Сделав ставку на базовых аксессуарах, вы получите запас разнофактурных изделий, которые смогут дополнить любой образ.

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Украшения, которые никогда не выйдут из моды

Геометрия

Выбирая геометрические украшения, следите за тем, чтобы они не повторяли форму вашего лица.



Украшения, которые всегда будут актуальными / Фото из Pinterest

Камни

Украшения с камнями не теряют своей актуальности. Из моды не выйдут не только громоздкие камни, но и лаконичные и элегантные.



Украшения, которые всегда будут актуальными / Фото из Pinterest



Украшения, которые всегда будут актуальными / Фото из Pinterest

Минимализм

Минималистичные украшения независимо от тенденций всегда идеально впишутся в любой образ.



Украшения, которые всегда будут актуальными / Фото из Pinterest



Украшения, которые всегда будут актуальными / Фото из Pinterest

Тонкая цепочка

Тоненькие цепочки с камешком или без, лучше всего подходят девушкам с изящными чертами лица.



Украшения, которые всегда будут актуальными / Фото из Pinterest

Узелки

Узелки остаются актуальными всегда. Аксессуары с узелками модные и в виде сережек, и в виде браслетов, колец, или кулонов.



Украшения, которые всегда будут актуальными / Фото из Pinterest

Бриллианты

Серьги с маленькими бриллиантами, или любыми другими драгоценными камнями никогда не потеряют своей актуальности.



Украшения, которые всегда будут актуальными / Фото из Pinterest

Дорожки из камней

Кольца и серьги в виде дорожек с камнями, не только не теряют своей актуальности, но и пользуются сейчас большой популярностью.



Украшения, которые всегда будут актуальными / Фото из Pinterest

Логотипы

Логотипы мировых брендов всегда будут в моде, ведь такие ведущие дома моды как Chanel, Dolce & Gabbana, или Saint Laurent всегда будут выпускать украшения с логотипом своего бренда.



Украшения, которые всегда будут актуальными / Фото из Pinterest