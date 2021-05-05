Обстоятельный ответ о закрытии собственного бренда, в наряды которого одевались знаменитости для красных дорожек и светские модницы, дизайнер разместила на личной странице в фейсбук.

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"Сегодня, почти через год после принятого решения, я окончательно закрываю главу под названием NAVRO. Ликвидирую склад, оставляя на память те великолепные, сложные и яркие годы красивых платьев, единорогов и цветов, показов и шоурумов, клипов и концертных костюмов. Это было круто, это было от души, но теперь мои душа и сердце ведут меня по другому пути, и он только начался", – отметила Ольга Навроцкая.

Дизайнер написала, что куда попадет на этот раз – неизвестно, но она верит в проводников, ведь уже когда-то пошла по их зову, и из офисного работника превратилась в фею платьев.

"Посмотрим, что они подготовили для меня на этот раз. В любом случае я благодарна им и всем, кто поддерживал меня эти 20 лет, связанных с одеждой и образами", – написала знаменитость.

В 2020 году знаменитая дизайнер заявила о себе, как о писательнице, выставив в сети на продажу свою аудио книгу "Свинокролик, или В поисках золотой Русалочки". Уже в 2021 году Навроцкая выпустила книгу "Жизнь после смерти Маши обычной". Вероятно, дизайнер решила посвятить теперь свое время писательской деятельности.

Что известно о бренде NAVRO

Свою узнаваемость и популярность Ольга Навроцкая завоевала после того, как стала соведущей популярного телевизионного шоу "Шанс". История NAVRO началась в 2005 году, когда Ольга Навроцкая, владелец и дизайнер, открыла собственную студию-ателье. Ателье много лет работало в режиме индивидуального пошива.

Первую свою дизайнерскую коллекцию Little House Ольга показала в рамках Ukrainian Fashion Week в 2014 году. С 2016 года торговая марка NAVRO вышла на международный рынок и представлена во многих крупных мультибрендовых магазинах.

На протяжении 20 лет успешной карьеры Ольга работала почти со всеми украинскими знаменитостями. Она также стилизовала съемки для журналов Viva, Elle, телевизионных мюзиклов и шоу "Танцы со звездами".