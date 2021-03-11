Популярный украинский дизайнер Жан Грицфельдт рассказал, на какие элементы гардероба этой весной надо обратить особое внимание.

Жан Грицфельдт – один из топовых украинских дизайнеров. В его наряды одеваются большинство отечественных звезд, а его коллекции всегда дерзкие, смелые и экстравагантные. Шить красивые и модные платья Жан хотел еще с детства, поэтому направление его работы доставляет дизайнеру существенное удовольствие.

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Журналистам дизайнер назвал 5 основных вещей, которые надо успеть приобрести этой весной, чтобы оставаться всегда стильными и модными.

Защитная маска и перчатки

В период пандемии Жан Грицфельдт не мог обойти стороной меры безопасности, поэтому посоветовал всем запастись защитной маской и перчатками. Дизайнер отмечает, что если подобрать маску в тон одежде, то она будет гармонично смотреться с образом.

Спортивный костюм

"Не знаю, заметили ли вы, но сейчас чаще, чем раньше, можно встретить прохожих в спортивных костюмах. А все потому, что за время карантина люди еще больше привыкли одеваться максимально удобно. Я не говорю, что это какой-то тотальный глобальный тренд, это лишь одно из направлений в моде этого года", – отметил дизайнер.

Длинные платья

По словам дизайнера, платье из шелка и кашемира – мастхэв весны 2021. Такие платья удобные, элегантные и очень женственные.

Топ из цепочек

Жан Грицфельд отмечает, что использование сеток в одежде весной будет особенно популярным. К примеру, можно приобрести топ из цепочек, который удачно комбинируется с рубашками или жакетами.

Лиф

"Белье уже длительное время является не просто чем-то функциональным, а полноценной частью гардероба. Девушки носят лифы, напоминающие бюстгальтеры, как полноправную деталь образа", – заявил дизайнер.

Жан советует добавить в свой весенний гардероб больше оранжевого цвета и не забывать о трендовом полосатом и цветочном принте.