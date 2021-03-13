Один из самых выдающихся мужчин в украинской модной индустрии Андре Тан назвал основные тренды весны. В своем Инстаграме он рассказал, какие вещи стоит приобрести модницам этого сезона.

Довольно часто на своей личной странице в инстаграме, украинский модельер Андре Тан делится полезными советами, которые касаются моды. Новое сообщение дизайнер решил посвятить одной из самых интересных тем – трендам весны.

Читайте также Стильные украшения этой весны: на что надо обратить внимание

Андре Тан отмечает, что для того, чтобы выглядеть трендово, стоит добавить в свой образ лишь 1-2 элемента гардероба, относящихся к хитам этой весны.

Пуговицы с кристаллами

Такие пуговицы создадут нежный и женственный образ. Андре Тан пишет, что если не можете найти изделие с красивыми пуговицами, не поленитесь перешить их в мастерской. Дизайнер предостерегает от украшений и яркого макияжа в портретной зоне.



Советы от Андре Тана / Фото из инстаграма

Массивные воротники

В этом сезоне воротником можно разбавить даже базовую рубашку и сделать прекрасный акцент на портретную зону. Если в вашем гардеробе еще остались воротники с жемчужинками – лучше их выбросьте.



Советы от Андре Тана / Фото из инстаграма

Сумочки для телефонов

"Помните кошельки-монетницы, которые не несут в себе никакой пользы? Ну если, конечно, вы не расплачиваетесь монетами. Этот тренд благополучно переродился в чехлы на шнурках. Покупайте такую сумку немедленно", – отмечает Андре Тан.



Советы от Андре Тана / Фото из инстаграма

Вырезы на одежде

Что касается вырезов, то этой весной можно дать волю своей фантазии: юбки, жакеты, брюки и даже аксессуары. Дизайнер подчеркивает, что это должны быть вырезы, а не дырки! Важно не переусердствуйте, поскольку образ должен выглядеть лаконично и сексуально.



Советы от Андре Тана / Фото из инстаграма

Сетка

"Я не про авоську, с которой наши бабушки ходили за молоком. Здесь все просто: дополнив базовую комбинацию платьем-чехлом из сетки, вы можете совсем не переживать об аксессуарах, ведь образ будет выглядеть завершенным. Кстати, этот тренд останется с нами до конца лета", – отметил Андре Тан.



Советы от Андре Тана / Фото из инстаграма