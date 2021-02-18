Украинский дизайнер Светлана Бевза на Неделе моды в Нью-Йорке представила свою новую коллекцию. Наряды осенне-зимнего сезона бренд BEVZA решил представить в белом виртуальном пространстве, подобном листу бумаги.

Украинский бренд BEVZA активно завоевал главный подиум мира. Это уже не первый раз Светлана Бевза показывает творения за пределами своей страны.

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В 2019 году Бевза была признана лучшей дизайнером женской одежды в Украине. Теперь одежду из ее коллекций одевают все мировые знаменитости. Среди поклонников украинского бренда – такие мировые звезды, как Джиджи Хадид, Эмили Ратаковски, Кендалл Дженнер и другие.

Новая коллекция бренда BEVZA

В своей коллекции Светлана Бевза продолжает делиться украинским культурным наследием и ценностями через новые коллекции. Для создания осенне-зимней одежды дизайнер вдохновилась ключевой фигурой в украинской истории – княгиней Ольгой, которая правила страной в Х веке.

Новая коллекция бренда BEVZA олицетворяет уникальную женскую силу, ведь Ольга была образцовым прототипом современной женщины. За основу был взят головной убор княгини Ольги – балаклава, которая стала ключевым предметом коллекции.

Этот крой балаклавы особый, потому что он символизирует значимость наших женщин, которую представляет княгиня Ольга. А еще удобная вязаная балаклава сделана в нашем ключевом цвете – белом,

– отметила Светлана Бевза.

До начала коллекции балаклаву уже примерили на себе Екатерина Осадчая, Джамала, Надежда Шаповал, Валерия Бородина и многие другие.

Символом коллекции также стали колоски. Они означают, что весь полученный урожай также начинается с чистого листа бумаги и нового этапа.

BEVZA применяет к своим коллекциям переработанные материалы и активно внедряет экологические технологии. Накидка из меланжа сделана из переработанных пластиковых бутылок, а жилеты ручной вязки – это переработанный текстиль из тканей предыдущих коллекций.

Основу формы новой коллекции составляет треугольник – характерная форма для украинского традиционного платка. Он выражен в треугольных формах карманов и разрезах на куртках. С треугольника формируется поясная сумка, юбки и вязаные накидки.



Осенне-зимняя коллекция BEVZA 2021/2022 / Vogue



Осенне-зимняя коллекция BEVZA 2021/2022 / Vogue



Осенне-зимняя коллекция BEVZA 2021/2022 / Vogue



Осенне-зимняя коллекция BEVZA 2021/2022 / Vogue



Осенне-зимняя коллекция BEVZA 2021/2022 / Vogue



Осенне-зимняя коллекция BEVZA 2021/2022 / Vogue



Осенне-зимняя коллекция BEVZA 2021/2022 / Vogue