Сестры Евгения и Татьяна Постернак стали авторами новой фотосессии для бельевого бренда Calvin Klein. Новая коллекция #MYCALVINS Calvin Klein сочетает в себе образцы нижнего белья и денима.

Сотрудничество украинок с Calvin Klein

Украинки из Киева уже длительное время живут в США и сотрудничают с такими модными брендами, как Tiffany & Co., Jacquemus, Mansur Gavriel и другими. Новые снимки из кампейна Calvin Klein уже появились в сети.

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"Мы построили съемку на идее близости, сосредоточив внимание на текстуре..." – так рассказали о своем сотрудничестве с брендом сестры Постернак.

На снимках можно увидеть традиционные белые и серые комплекты удобного белья, а также джинсовые изделия. Сестры сняли вещи с очень интересных ракурсов, а некоторые фото особенно поразили своей пикантностью.

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Для просмотра всех фото листайте направо: