Стоит увидеть: украинка из Черновцов стала дизайнером "золотого" образа Кайли Дженнер

Дизайнер из Украины, родом из Черновцов, Наталья Феднер стала дизайнером образа, который надела в новой рекламе миллионерша Кайли Дженнер. К своему дню рождения звезда выпускает "золотую" линейку косметики, поэтому сияющий дизайн образа украинки идеально для этого подошел.

Известно, что Наталья Феднер сейчас живет и работает в Лос-Анджелесе. Это уже не первое ее сотрудничество с Кайли Дженнер – ранее розовый костюм ее авторства звезда надевала для рекламы Kylie Skin.

К слову Кайли Дженнер заинтриговала выпуском "золотой" косметики к своему 24-летию

Так счастлива наконец сообщить об этом! Спасибо Кайли и всей команде за то, что вспомнили обо мне в рекламе этой невероятной коллекции ко дню рождения. На Кайли – наша подвеска, бикини и юбка, конечно же, из "24-каратного золота"! С днем рождения, Кайли,

– написала в инстаграме Наталья Феднер.

Она добавила, что фотосессия для новой коллекции состоялась еще в декабре 2020 года, поэтому Кайли стала первой, кто надел образ ее дизайна. Впоследствии о них стало известно публике, когда золотистый пляжный наряд появился в продаже.

Для просмотра всех фото листайте справа:

Стоит отметить, что украинка ранее сотрудничала с другими известными звездами: Бейонсе, Дженнифер Лопес, Cardi B.

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Что интересно, для Кайли Дженнер – это уже не первый раз, когда она приглашает для съемок украинок. Одной из любимых фотографов миллионерши является украинка Саша Самсонова, которая часто фотографирует Кайли и ее сестер для различных реклам и личных фото в профиль.