Впервые за 23 года своего существования Russian Fashion Week расширила рамки проекта на весь мир и пригласила всех стать частью нового цифрового опыта сезона No Season 2021.
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В арсенале среди присутствующих на бекстейджах и репетициях показов можно было увидеть только редакторов и журналистов модных глянцев. Впрочем приобщиться к показам мог каждый желающий в онлайн-режиме.
В первый день свои коллекции представили Elena Burenina, Artem Klimchuk, Roussin, Arutiunova, FROLOV. Во второй день работы представили Kristina Laptso, Vorozhbyt & Zemskova, 91LAB. В третий день на модный подиум вышли модели брендов DZHUS, Chereshnivska, POSTUSHNA, Polina Veller, IRON THREAD, YADVIGA NETYKSHA.
Первый день показа
Elena Burenina
В этом году бренд Elena Burenina отмечает 15 лет с момента создания. Вместе с моделями на подиум вышли друзья и звездные клиенты бренда Elena Burenina: главный редактор Elle Соня Забуга, главный редактор Cosmopolitan Александра Буринская, певица Lida Lee с Monatik Corporation.
Artem Klimchuk
Артем Климчук представил коллекцию "Modern Talking". В своих образах дизайнер соединил эстетику 40-х годов, стиль ар-деко и советские fashion-мотивы. Шоу для показа дизайнер записал заранее.
Roussin
Главной особенностью новой коллекции "I AM" является использование люминесценции, что придает ткани дополнительные свойства: поглощая свет от любого источника, вещь в темноте самостоятельно становится источником освещения. Технология накопления световой энергии в коллекции сознательно подчеркивает мощь человеческого "я" и ценность ее самостоятельного проявления, как формы новой потоковой энергии.
Arutiunova
Дизайнер Анна Арутюнова в новой коллекции осень-зима 2021/2022 представила откровенные платья танцовщиц и классические костюмы. Дизайнер уделила немалое внимание бархату. В коллекции появились соблазнительные топы с открытыми плечами, минималистичные платья с открытой спиной, бархатные мини с кристаллами и смелые красные платья с разрезом у бедра.
FROLOV
Иван Фролов, который недавно получил награду "Прорыв года" на церемонии награждения Best Fashion Awards 2020, представил показ в формате fashion-фильма. Новая капсульная коллекция выпущена ко Дню влюбленных и содержит в себе культовые модели бренда FROLOV 2020 года, выполненные в новых цветах — ярко-красном и серо-голубом.
Второй день показа
Kristina Laptso
Вдохновением для новой коллекции Kristina Laptso стала сдержанная и элегантная женщина 70-х годов. Дизайнер представила на моделях жаккардовые юбки, пестрые жакеты, женственные сатиновые блузы и элегантные шелковые платки. Доминирующим аксессуаром в коллекции стали трендовые винтажные воротники.
Vorozhbyt & Zemskova
В коллекции Vorozhbyt & Zemskova представлено много стеганых тканей и клетчатых принтов. Модели представили костюмы с широкими острыми плечами, широкие штаны в паре с жилетами, обтягивающие водолазки, oversized жилеты и элегантные пальто. Хитом коллекции стали вещи-трансформаторы.
91LAB
В коллекции, вдохновленной спортом, дизайнер Анна Панченко экспериментировала с плетениями и толщиной ткани и плиссированием 3D, которая соединяет несколько оттенков пряжи.
Третий день показа
DZHUS
Дизайнер нишевого бренда женской одежды Ирина Джус представила в новой коллекции наряды-трансформеры. Ключевыми моделями стали шорты-топ, рубашка-юбка, кардиган, плащ, брюки, жилет в необычных фактурах.
Chereshnivska & FFFACE
Бренд Chereshnivska показал совместную коллекцию с брендом FFFACE. В коллекции представлены многослойные образы, состоящие из легких платьев-рубашек и жилетов-корсетов.
POSTUSHNA
Украинский дизайнер в новой коллекции представила спортивные изделия, топы, платья, костюмы с корсетами. Основным цветом коллекции Юлия Постушная выбрала черный, который дополнила другими цветами.
Polina Veller
Молодая дизайнер Полина Веллер вместе с художником Рустемом Скибиным в своей коллекции продемонстрировали ойму – это узор крымских татар. Образы моделей дополнила необычная обувь на высоком каблуке османского периода.
Коллекция одежды Polina Veller IRON THREAD
IRON THREAD – дизайнер, который делает fashion show и демонстрирует коллекцию с яркими африканскими принтами. Мужская линейка представлена асимметричными пуховиками, куртками-пуфферами и спортивными костюмами.
YADVIGA NETYKSHA
Коллекция одежды посвящена родному городу дизайнера – Киеву. Ядвига Нетикша представила 15 моделей с 15 образами и историями любви. Любовь в большом городе стала основой всех изделий. В коллекции представлены изящные блузы, свободные мужские костюмы и любовные принты.