Впервые за 23 года своего существования Russian Fashion Week расширила рамки проекта на весь мир и пригласила всех стать частью нового цифрового опыта сезона No Season 2021.

Читайте также Ukrainian Fashion Week 2021: расписание показов в условиях пандемии

В арсенале среди присутствующих на бекстейджах и репетициях показов можно было увидеть только редакторов и журналистов модных глянцев. Впрочем приобщиться к показам мог каждый желающий в онлайн-режиме.

В первый день свои коллекции представили Elena Burenina, Artem Klimchuk, Roussin, Arutiunova, FROLOV. Во второй день работы представили Kristina Laptso, Vorozhbyt & Zemskova, 91LAB. В третий день на модный подиум вышли модели брендов DZHUS, Chereshnivska, POSTUSHNA, Polina Veller, IRON THREAD, YADVIGA NETYKSHA.

Первый день показа

Elena Burenina

В этом году бренд Elena Burenina отмечает 15 лет с момента создания. Вместе с моделями на подиум вышли друзья и звездные клиенты бренда Elena Burenina: главный редактор Elle Соня Забуга, главный редактор Cosmopolitan Александра Буринская, певица Lida Lee с Monatik Corporation.