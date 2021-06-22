Фестиваль электронной музыки отгремел в необычной локации – на розовом озере в Геническе. Озеро теперь не только одно из самых популярных мест для фотосессий на Арабатке, но и фантастическое место для проведения музыкальных событий.

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Любители электронной музыки и, в частности, фестиваля Burning Man теперь могут с легкостью выдохнуть, ведь для того, чтобы попасть на необычное событие, им не нужно преодолевать тысячи километров. Благодаря организаторам фестиваля Wave Oasis окунуться в незабываемую атмосферу можно в Украине, всего лишь приехав во Херсонскую область.

Гостей фестиваля, которые съехались со всех уголков Украины развлекали MONOLINK, латвийская группа MONVOL, KiRiK & Alia Palant, MITCH, диджейка SUCCUBI, EVKA и многие другие.

Кроме музыки и курорта, который как магнит притягивает на свою территорию различные популярные фестивали и культурные мероприятия различных направлений благодаря месту с невероятными красно-розовыми марсианскими пейзажами, мероприятие отличилось фантастическими костюмами.

Странным тематическим нарядом гости вдохновлялись благодаря фестивальной моде Burning Man. Именно это событие пробудило страшные маски из металла, венки из разноцветных перьев, сетчатые пончо, кожаные корсеты расшитые камнями, маски и футуристические боди, как в "Чудо-женщине".

Чтобы почувствовать невероятную атмосферу действа Fashion 24 делится фотографиями постапокалиптических и футуристических образов на молодом фестивале, который имеет все шансы стать одним из самых ожидаемых музыкальных событий в Украине.