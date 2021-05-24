Рози Хантингтон-Уайтли прославилась безупречным умением одеваться и грамотно подбирать вещи в классическом стиле. Кроме этого, модель любит миксовать базу с трендами, поэтому для каждого своего аутфита подбирает сумки из последних коллекций или отдельные элементы гардероба.

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Инфлюенсер страстная поклонница бренда Bottega Veneta. Часто блондинка надевала обувь итальянской марки для прогулок или светских выходов, впрочем, в начале марта она презентовала собственную коллаборацию с обувным брендом Gia Couture Firenze. Теперь Рози Гантингтон-Уайтли выбирает к своим образам обувь из собственной коллекции.

Вся коллекция состоит из сабо, босоножек на каблуке с квадратным носком и сандалий на плоском ходу. Босоножки стоят 16 500 гривен, сабо – 19 500 гривен, а сандалии – 15 тысяч гривен.

В серии новых кадров Рози воспользовалась своим любимым зеркалом в гардеробной и показала 10 безупречных летних образов, которые легко повторить.

Жена Джейсона Стэйтема завязала волосы в пучок и надела черные солнцезащитные очки полумесяцы. Рози примерила бежевое платье-рубашку, кожаную рубашку с мини-юбкой, белое трикотажное платье с одним рукавом, платье на бретелях с глубоким разрезом, белый удлиненный жакет с кожаными брюками и коричневое платье с воротником.

К каждому образу инфлюенсер подбирала разные сумки. Перед зеркалом Рози показала коричневый, белый, светло-голубой и бежевый клатчи, которые удачно вписались в ее аутфиты созданные из пастельных цветов.

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