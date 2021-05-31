Учимся носить жакет по примеру Хейли Бибер: непревзойденные образы

24-летняя модель Хейли Бибер постоянно поражает сеть своими безупречными образами. В арсенале знаменитости – обтягивающие мини-платья, трендовые джинсы и штаны, модные сумки, очки и главная изюминка – жакеты, которые довольно часто Хейли примеряет в своих стильных выходах.

Попадая в объективы стритстайл-фотографов, блондинка каждый раз демонстрирует на себе стильные аутфиты.

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Успешная американская модель уже давно диктует тренды мировым модницам. Помогает ей в этом стилистка Мейв Рейли. Жена канадского певца Джастина Бибера обожает жакеты размера оверсайз с наплечниками, поэтому в этом базовом элементе гардероба ее можно увидеть чаще всего.

Во время своего недавнего выхода знаменитость надела черное мини-платье без бретелек от бренда Acne Studios, которое соединила с кожаным удлиненным жакетом черного цвета.

Образ модель дополнила черными сабо на каблуке и любимым зеленым клатчем от Bottega Veneta. Нотку брутальности Хейли добавила благодаря черным солнцезащитным очкам. Такой аутфит подойдет для вечерней прогулки.

Хейли Бибер любит яркие сумки, которыми разбавляет образ, составленный в пастельных цветах. Отправляясь по рабочим делам знаменитость надела бежевые брюки с разрезами внизу и жаккардовый пиджак с гиперболизированными наплечниками от Bottega Veneta.

Дополнили образ знаменитой блондинки голубые туфли-лодочки от AMINA MUADDI и голубая сумка-клатч.

Икона стиля Хейли Бибер хорошо разбирается в трендах, поэтому охотно добавляет в свои аутфиты актуальные элементы гардероба. В этом сезоне особую популярность завоевали брюки клеш. Их манекенщица примерила с черным корсетом от Versace, который надела под зеленую водолазку.

Изысканный look знаменитость дополнила синим жакетом, черной сумкой-клатчем и защитной маской.

Хейли Бибер добавила сексуальности своему образу благодаря тонкому кардигану лимонного цвета, который она застегнула на одну пуговицу. Сверху она надела шерстяной жакет серого цвета.

Образ дополнили стильные широкие джинсы, под которые Хейли надела желтые босоножки с острым носком. Завершающим штрихом стала желтая сумка-клатч.