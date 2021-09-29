Палома Пикассо – 72-летняя французская модельер и бизнесвумен, ювелирный дизайнер компании Tiffany & Co и младшая дочь знаменитого испанского художника XX века Пабло Пикассо и писательницы Франсуазы Жило.

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Плечи, яркие цвета, темный деним, принты и ткани, выдавали увлечение Энтони Вакарелло трендами прошлых лет. Дизайнер создал силуэты 1970-х годов, добавил цветочные принты и вельвет с 1980-х Основой коллекции SS22 стали безупречные обтягивающие комбинезоны в разнообразных оттенках и с необычными плетениями на груди, высоченные каблуки.

Любовь Пикассо к моде в 1940-х годах креативный директор обыгрывает массивными украшениями. Он довершает образы золотистыми браслетами поверх ярких перчаток, крупными серьгами со стразами и бусами из крупных бусин.

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Главным акцентом в образах стали кожаные перчатки, поверх которых были надеты крупные золотые браслеты. Креативный директор бренда Энтони Вакарелло продемонстрировал на моделях новую женскую хитрость: носить клатчи теперь можно не в руках, а "заправив" в джинсы.

Глубокие V-образные декольте, неожиданные вырезы, полупрозрачные топы из сетки в стразы – ключевые тренды, которые ждут нас в новом сезоне.



Показ Saint Laurent весна – лето 2022 / Фото Vogue



Показ Saint Laurent весна – лето 2022 / Фото Vogue



Показ Saint Laurent весна – лето 2022 / Фото Vogue



Показ Saint Laurent весна – лето 2022 / Фото Vogue



Показ Saint Laurent весна – лето 2022 / Фото Vogue



Показ Saint Laurent весна – лето 2022 / Фото Vogue



Показ Saint Laurent весна – лето 2022 / Фото Vogue



Показ Saint Laurent весна – літо 2022 / Фото з Vogue

Посмотреть весь показ Saint Laurent весна-лето 2022 можно по ссылке.