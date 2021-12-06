Тина Кароль анонсировала, что новая обувь будет доступна на сайте уже 7 декабря, однако накануне опубликовала в своем инстаграме несколько эффектных фотографий и приоткрыла завесу новой коллекции.
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Как всегда, реклама Тины Кароль и бренда Kachorovska просто роскошная. Если в прошлом году исполнительница презентовала обувь в холодильнике на тарелках, то в этом году к эффектной съемке присоединилась черная кошка и бойфренд куклы Барби – Кен.
Перед камерой фотографа Тина позировала лежа в студии с черным полом и фоном. Она надела короткое платье, массивное колье с браслетом и новые босоножки с белыми жемчужинками. Фантастический кадр получился благодаря черной кошке, которая тоже позировала с исполнительницей.
Певица презентовала и босоножки с жемчужинами на каблуке. Тина надела белое платье и также продемонстрировала стильное изделие в положении лежа.
Ты помнишь, что ты – сама себе праздник? Подтверди эту аксиому и этому Новому году!
Бомбезная новая коллекция, я в восторге от нее. Будь самой красивой и очаруй всех, пусть завидуют твоим ножкам,
– написала Тина.
Удивительная фотосессия Тины Кароль / Фото из инстаграма певицы
Удивительная фотосессия Тины Кароль / Фото из инстаграма певицы
Удивительная фотосессия Тины Кароль / Фото из инстаграма певицы
Удивительная фотосессия Тины Кароль / Фото из инстаграма певицы
Уникальная фотосессия поразила поклонников Тины. За инстаграм-страницей певицы следят почти 2 миллиона человек, поэтому в комментариях посыпалось много приятных слов.
- "Лучшая";
- "Тина, ты просто роскошная";
- "Идеальная";
- "Вау! Как все шикарно выглядит";
- "Нереальная красота. Тина, ты королева".