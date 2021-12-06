Тина Кароль анонсировала, что новая обувь будет доступна на сайте уже 7 декабря, однако накануне опубликовала в своем инстаграме несколько эффектных фотографий и приоткрыла завесу новой коллекции.

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Как всегда, реклама Тины Кароль и бренда Kachorovska просто роскошная. Если в прошлом году исполнительница презентовала обувь в холодильнике на тарелках, то в этом году к эффектной съемке присоединилась черная кошка и бойфренд куклы Барби – Кен.

Перед камерой фотографа Тина позировала лежа в студии с черным полом и фоном. Она надела короткое платье, массивное колье с браслетом и новые босоножки с белыми жемчужинками. Фантастический кадр получился благодаря черной кошке, которая тоже позировала с исполнительницей.

Певица презентовала и босоножки с жемчужинами на каблуке. Тина надела белое платье и также продемонстрировала стильное изделие в положении лежа.

Ты помнишь, что ты – сама себе праздник? Подтверди эту аксиому и этому Новому году!

Бомбезная новая коллекция, я в восторге от нее. Будь самой красивой и очаруй всех, пусть завидуют твоим ножкам,

– написала Тина.



Удивительная фотосессия Тины Кароль / Фото из инстаграма певицы



Удивительная фотосессия Тины Кароль / Фото из инстаграма певицы



Удивительная фотосессия Тины Кароль / Фото из инстаграма певицы



Удивительная фотосессия Тины Кароль / Фото из инстаграма певицы

Уникальная фотосессия поразила поклонников Тины. За инстаграм-страницей певицы следят почти 2 миллиона человек, поэтому в комментариях посыпалось много приятных слов.