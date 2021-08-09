Твидовое платье – тренд осени 2021: лучшие изделия дизайнеров

Твидовые платья стали популярными благодаря знаменитой дизайнерше Коко Шанель. В 50-х годах XX века твидовые костюмы созданные ею, состоящие из жакета и юбки, стали настоящей модной сенсацией. По прогнозам fashion-специалистов, твидовые платья этой осенью станут трендом.

Во время Недели моды бренды презентовали изделия из твида в своих осенне-зимних коллекциях 2021/2022, поэтому уже сейчас присматривайтесь к платьям, которые подчеркнут ваш образ в новом сезоне. Твидовые платья подойдут для офисного дресс-кода и неформальных встреч.

Партнерский материал Почему паровые электрокамины Dimplex – лучшая замена биокаминов: обзор и преимущества

Твидовые платья уже давно перестали быть консервативными, серый или черный твид является негласной классикой женского гардероба. Элегантные твидовые изделия в своих коллекциях представили Balenciaga и Dior. Последний бренд показал длинный сарафан, который советует сочетать с полупрозрачной блузой.



Твидовое платье – тренд осени 2021 / Vogue



Твидовое платье – тренд осени 2021 / Vogue

Chanel сделал ставку на платье длины макси, предложив к нему жакет и кардиган из такой же плотной ткани. Яркие твидовые мини-платья бренды рекомендуют сочетать с крупными золотыми украшениями и кожаными аксессуарами.



Твидовое платье – тренд осени 2021 / Vogue



Твидовое платье – тренд осени 2021 / Vogue



Твидовое платье – тренд осени 2021 / Vogue

В осенне-зимней коллекции бренд Giambattista Vallі показал белоснежное мини, украшенное блестящими камнями. Платье дополнила шелковая брошь в виде банта, украшенная блестками. Образ завершил обруч на голове, дополненный крупным жемчугом.

Твидовые женские платья осенью однозначно порадуют прекрасную половину человечества удивительными и стильными вариантами, не только в крое, но и цветовой палитре нарядов.



Твидовое платье – тренд осени 2021 / Vogue