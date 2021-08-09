Твидовое платье – тренд осени 2021: лучшие изделия дизайнеров
Источник:Vogue
Твидовые платья стали популярными благодаря знаменитой дизайнерше Коко Шанель. В 50-х годах XX века твидовые костюмы созданные ею, состоящие из жакета и юбки, стали настоящей модной сенсацией. По прогнозам fashion-специалистов, твидовые платья этой осенью станут трендом.
Во время Недели моды бренды презентовали изделия из твида в своих осенне-зимних коллекциях 2021/2022, поэтому уже сейчас присматривайтесь к платьям, которые подчеркнут ваш образ в новом сезоне. Твидовые платья подойдут для офисного дресс-кода и неформальных встреч.
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Твидовые платья уже давно перестали быть консервативными, серый или черный твид является негласной классикой женского гардероба. Элегантные твидовые изделия в своих коллекциях представили Balenciaga и Dior. Последний бренд показал длинный сарафан, который советует сочетать с полупрозрачной блузой.
Твидовое платье – тренд осени 2021 / Vogue
Твидовое платье – тренд осени 2021 / Vogue
Chanel сделал ставку на платье длины макси, предложив к нему жакет и кардиган из такой же плотной ткани. Яркие твидовые мини-платья бренды рекомендуют сочетать с крупными золотыми украшениями и кожаными аксессуарами.
Твидовое платье – тренд осени 2021 / Vogue
Твидовое платье – тренд осени 2021 / Vogue
Твидовое платье – тренд осени 2021 / Vogue
В осенне-зимней коллекции бренд Giambattista Vallі показал белоснежное мини, украшенное блестящими камнями. Платье дополнила шелковая брошь в виде банта, украшенная блестками. Образ завершил обруч на голове, дополненный крупным жемчугом.
Твидовые женские платья осенью однозначно порадуют прекрасную половину человечества удивительными и стильными вариантами, не только в крое, но и цветовой палитре нарядов.
Твидовое платье – тренд осени 2021 / Vogue