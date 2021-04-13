Туфли с длинным острым носком вернулись в моду. Безупречную модель создал итальянский бренд Prada. Дизайнеры по-новому интерпретировали обувь, чтобы не повторяться с моделями 1990-х годов.

В совместной коллекции весна – лето 2021 Миучча Прада и Раф Симонс показали на подиуме остроносые туфли, которые выглядят очень стильно и совсем не старомодно. Туфли сочетают в себе гибридный кожаный верх и резиновую подошву.

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Кроме кожаных моделей, Prada также представили из знакового для бренда материала – нейлона.

Гибридная модель сочетает в себе женственную заостренную форму и спортивные элементы, такие как объемный язычок контрастного цвета с логотипом Prada в технике трафаретной печати. Фирменным элементом коллекции весна-лето 2021 являются каблуки в форме запятой, выполненные в стиле моделей того же десятилетия.

Бренд представил не только черную классическую модель туфель, а также много других ярких цветов – желтые, синие, оранжевые, розовые, голубые. Такая обувь очень полюбилась инфлюэнсерам, звездам стритстайла и ярым модницам.

Скандинавская инфлюенсер Перниль Тейсбек, которая покоряет образами streetstyle-фотографов, выбрала минималистичную черную модель, дизайнер белья Тайлин Нгуен делает ставку на оранжевые туфли, а немецкий блогер приобрела черную модель с желтой вставкой.