Труп невесты: Кендалл Дженнер показала образ на Хэллоуин в белье и длинной фате – фото
Источник:инстаграм Кендалл Дженнер
25-летняя модель из семейства Кардашян-Дженнер показала своим поклонникам в сети эффектный образ на Хэллоуин. Знаменитость примерила длинную фату, представ перед камерой фотографа в аутфите, напоминающем главную героиню мультфильма "Труп невесты".
Одна из самых известных моделей современности со 196-миллионной аудиторией в инстаграме взбудоражила сеть новой съемкой. Фотографом выступила Дана Триппе, за макияж выступала Мари Филипс, а за стиль отвечала Дани Мишель. Именно она отвечает за образы Кендалл Дженнер и ее старшей сестры Кортни Кардашян.
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Так, перед камерой фотографа Кендалл позировала в белоснежном белье, синих колготках и длинной фате. Образ дополнили трендовые туфли на платформе от Versace и устрашающий макияж в стиле невесты из мультфильма. Впрочем, такой кадр не обошелся без фотошопа, с помощью которого образ модели приблизили к главной героине хэллоуинского фэнтези.
Хэллоуинский образ Кендалл Дженнер / Фото из инстаграма модели
На других фотографиях Кендалл предстала перед объективом в длинных перчатках с роскошным макияжем в коричневых тонах. С распущенными волосами и украшением из жемчужин на шее звезда выглядела просто фантастически.
Эффектный образ оценили фанатами манекенщицы, которые засыпали звезду позитивными впечатлениями в комментариях.
- "Эйфория от этих кадров";
- "Одержима твоим образом";
- "Кендалл, ты просто идеальная";
- "Роскошный хэллоуинский труп невесты";
- "Королева Хэллоуина".
Хэллоуинский образ Кендалл Дженнер / Фото из инстаграма модели
Хэллоуинский образ Кендалл Дженнер / Фото из инстаграма модели
Хэллоуинский образ Кендалл Дженнер / Фото из инстаграма модели