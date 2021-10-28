Одна из самых известных моделей современности со 196-миллионной аудиторией в инстаграме взбудоражила сеть новой съемкой. Фотографом выступила Дана Триппе, за макияж выступала Мари Филипс, а за стиль отвечала Дани Мишель. Именно она отвечает за образы Кендалл Дженнер и ее старшей сестры Кортни Кардашян.

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Так, перед камерой фотографа Кендалл позировала в белоснежном белье, синих колготках и длинной фате. Образ дополнили трендовые туфли на платформе от Versace и устрашающий макияж в стиле невесты из мультфильма. Впрочем, такой кадр не обошелся без фотошопа, с помощью которого образ модели приблизили к главной героине хэллоуинского фэнтези.



Хэллоуинский образ Кендалл Дженнер / Фото из инстаграма модели

На других фотографиях Кендалл предстала перед объективом в длинных перчатках с роскошным макияжем в коричневых тонах. С распущенными волосами и украшением из жемчужин на шее звезда выглядела просто фантастически.

Эффектный образ оценили фанатами манекенщицы, которые засыпали звезду позитивными впечатлениями в комментариях.

"Эйфория от этих кадров";

"Одержима твоим образом";

"Кендалл, ты просто идеальная";

"Роскошный хэллоуинский труп невесты";

"Королева Хэллоуина".



Хэллоуинский образ Кендалл Дженнер / Фото из инстаграма модели



Хэллоуинский образ Кендалл Дженнер / Фото из инстаграма модели



Хэллоуинский образ Кендалл Дженнер / Фото из инстаграма модели