Лоферы с белыми носками – модное сочетание этой весной. Стиль преппи снова вернулся на ведущие позиции в мировых трендах, поэтому приобретает популярность. Впрочем стоит отметить, что модницы сейчас надевают не только накрахмаленные юбки и выглаженные белые рубашки, а смело сочетают лоферы даже со спортивными костюмами.

Лоферы – любимую обувь студентов и героинь стритстайл-хроник. Модницы носят лоферы с носками с платьями, штаннимы костюмами, кожаными шортами и джоггерами.

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Предлагаем вам в этом сезоне грамотно вложить деньги в максимально классические лоферы, которые никогда не выйдут из моды. Создавать интересные образы вы сможете с помощью стильного наряда и разноцветных носков. Фешионисты в основном надевают белые носки, но и цветные также способны освежить ваш образ и добавить новых красок.

Сейчас инстаграм-ленты сверкают стильными образами it-girls, которые активно используют в своих аутфитах трендовые сочетания белых носков и лоферы.

Как стильно носить лоферы с носками

Фактурные высокие носки хорошо выглядеть не только с массивными лоферами, но и с массивными кроссовками, дерби или ботинками.

По словам стилистов, носки могут быть в тон обуви или контрастными (в таком случае обращайте внимание на пропорции).

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"Лоферы и носки можно вписать в абсолютно разные луки: более собранные, с рубашкой или костюмными брюками, расслабленные с джоггерамы или джинсами, неординарные с юбкой, шортами или платьем", – говорится в заметке Selfish School.

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Для того, чтобы такой аутфит в целом выглядел гармонично и стильно, важно, чтобы все вещи были актуального кроя.

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Если вы хотите хранить пропорции в образе, можно добавить в такой look вертикали. К примеру, выбирайте носки в тон лоферы или топ в тон брюк; подчеркивайте деликатные ключицы или лодыжки; сделайте акцент на талии или оставьте верхнюю одежду расстегнутой.

Как носить лоферы с носками на примере модниц



Стильные образы с лоферы и носками / Фото из инстаграма Selfish School



Стильные образы с лоферы и носками / Фото из инстаграма Selfish School



Стильные образы с лоферы и носками / Фото из инстаграма Selfish School



Стильные образы с лоферы и носками / Фото из инстаграма Selfish School



Стильные образы с лоферы и носками / Фото из инстаграма Selfish School



Стильные образы с лоферы и носками / Фото из инстаграма Selfish School



Стильные образы с лоферы и носками / Фото из инстаграма Selfish School



Стильные образы с лоферы и носками / Фото из инстаграма Selfish School



Стильные образы с лоферы и носками / Фото из инстаграма Selfish School