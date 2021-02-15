Этой зимой особенно популярными будут трикотажные рубашки. Появились они благодаря креативному директору Bottega Veneta Даниэлу Ли. Именно он показал яркие варианты трикотажного наряда в круизной коллекции, а уже сейчас трикотажная рубашка есть в гардеробе каждой модницы.

Преподнести трикотажную рубашку на вершину модного Олимпа сумели Инстаграм-инфлюенсеры и стритстайл-звезды. За чрезвычайно короткий период этот элемент гардероба заполонил ленты всех пользователей социальных сетей.

Интересно 5 весенних streetstyle-трендов: изысканные элементы гардероба

It-girl очень понравился соединенный воедино гольф, поло и классическая рубашка из-за практичности, универсальности и простоты в стилизации. Популярность трикотажной рубашки вполне понятна, ведь она идеально сочетается с другими хитами сезона, среди которых – брюки палаццо, широкие джинсы, штаны с разрезами, лосины со штрипками и штаны из экокожи.

Одна из самых ярких моделей – трикотажная рубашка с пуговицами. Такую надевает Эмили Синдлев, Матильда Джерф и Бланка Миро. Эффектным дополнением станет кожаная сумка-багет на коротком ремешке, как у Эммы Севиль. Представители модной индустрии советуют делать ставку на яркие оттенки: синий электрик, насыщенный изумрудный или лавандовый.