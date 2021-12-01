Время стремительно пролетело и зима вступила в свои права. Советуем в первый день последнего месяца года обратить внимание на трендовые вещи, которые будут в моде вплоть до начала весенне-летнего сезона 2022.

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Среди основных трендов – шахматный принт, который вернулся к нам с конца прошлого года. Обратите внимание на кожаные брюки на флисе, теплые трикотажные костюмы, свитера или жилеты в ромбовый принт. Среди верхней одежды будут преобладать шубы из искусственного меха, а вот к головным уборам можно отнести эксцентричные балаклавы.

Шахматный принт

Шахматный принт приобретал популярность еще в конце 2020 года, а уже в 2021 вернулся с новой силой. Шахматная клетка появилась в коллекциях Erdem, Balenciaga, Vivienne Westwood, Louis Vuitton, Gucci, Lanvin и многих других.

Особое внимание мировых инфлюенсеров привлекли шубы Stand Studio в классическую черно-белую шахматную клетку, а также коричнево-черную. Шуба является не только стильной верхней одеждой, но и прекрасно выполняет свою функцию в холодное время года. Такая верхняя одежда прекрасно сочетается со штанами, джинсами, сапогами и даже кроссовками.



Актуальные тренды зимы 2021/22 / Фото из инстаграма



Актуальные тренды зимы 2021/22 / Фото из инстаграма Марины Мартынив

Кожаные штаны

Кожа перекочевала из летнего сезона в зимний. Кожаные брюки считаются замечательной вещью в межсезонье, впрочем, для зимнего периода дизайнеры продумали утепленные варианты, в которых вам не будет холодно. В коллекциях брендов осень-зима 2021/2022 появились как классические черные прямые брюки, так и цветные кожаные, а также широкие и узкие.

Такие брюки легко вписать в любой стиль и комбинировать с другой одеждой – рубашками, свитерами или кардиганами. С ними также удачно сочетается верхняя одежда – дубленки, пальто, пуховики или шубы.

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Среди обуви, то наиболее метко дополняют брюки из кожи сапоги-челси или сапоги на каблуке. Выбирайте зимой варианты черного, коричневого или молочного цвета. Чтобы создать по-особенному эффектный образ, можете дополнить такие брюки кожаной рубашкой.



Актуальные тренды зимы 2021/22 / Фото из инстаграма



Актуальные тренды зимы 2021/22 / Фото из инстаграма Алисии Родди

Экомех

Стритстайл-звезды уже не один сезон носят исключительно верхнюю одежду из искусственного меха. Среди актуальных моделей, как всегда, побеждают оверсайз-модели, пушистые шубы из овчины и цветные модели. Стоит отметить, что последних изделий сейчас все больше, но решиться их носить могут не все.

Если вы любите классику, то выбирайте коричневую, молочную, бежевую или белоснежную шубу, которая станет идеальным дополнением к вашему наряду.



Актуальные тренды зимы 2021/22 / Фото из инстаграма Сони Лисон



Актуальные тренды зимы 2021/22 / Фото из инстаграма Сони Лисон

Ромбовый принт

Ромбового принта зимой будет очень много. Из верхней одежды и пуловеров он перекочует в аксессуары, блузы, рубашки и брюки. Больше всего ромбовых принтов в своих коллекциях представили Valentino. Как выглядит стильный плащ на себе еще осенью показала шведская модница Эльза Хоск. Зимой обращайте внимание на уютные свитера, жилетки и кардиганы.



Актуальные тренды зимы 2021/22 / Фото з инстаграма Эльзы Хоск



Актуальные тренды зимы 2021/22 / Фото из инстаграма Vogue

Трикотажный костюм

Расслабленные и уютные вещи всегда будут в тренде в холодное время года. В этом сезоне на модную арену выходят небрючные костюмы, а юбки миди с топами и длинными рукавами.



Актуальные тренды зимы 2021/22 / Фото из инстаграма



Актуальные тренды зимы 2021/22 / Фото с Vogue

Балаклава

Одним из самых эксцентричных головных уборов этой зимой считается балаклава. Такое изделие является достаточно смелым, поэтому одеть его сможет не каждая модница. Балаклавы уже давно перестали быть просто элементом спортивного стиля, поэтому стилисты советуют вводить этот головной убор в городской стиль.

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В этом сезоне выбирайте балаклаву в тон к вашей верхней одежде. Уверяем, аутфит получится невероятно стильным. Замечательный пример ношения балаклавы показала на себе львовская блогер Диана Червинская.



Актуальные тренды зимы 2021/22 / Фото из инстаграма Каролин Бломст

Актуальные тренды зимы 2021/22 / Фото из инстаграма Дианы Червинской