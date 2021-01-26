Стильная обувь – слабость каждой модницы. Перед тем, как распрощаться с зимней обувью, советуем обратить внимание на весеннюю, которая уже совсем скоро будет актуальной.

Источник: Harper's Bazaar

Обувь на весну, представленная дизайнерами, достаточно разнообразная. Среди модельного ряда можно найти стильную пару для похода в офис, на прогулку или для праздничных выходов.

Обратите внимание Готовимся к весенним образам: как сочетать экокожу разных цветов – стильные варианты

Трендовая весенняя обувь

Сандалии в греческом стиле от Alevi

Босоножки в греческом стиле – одна из главных тенденций этого года, поэтому многие дизайнеры включили эту обувь в свои коллекции. Сандалии в греческом стиле, с простыми, но в то же время изящными аспектами, позволяют проявить женственность. Если правильно подобрать вид, цвет, форму босоножек – любая женщина почувствует себя в них неотразимой.



Трендовая обувь на весну 2021 / Harper's Bazaar

Казаки от Isabel Marant

Сапоги в ковбойском стиле в начале весны стоит миксовать с широкими брюками. По примеру модных инфлюенсеров штанину надо заправлять в халяву сапог. Также их можно носить с платьями макси и кожаной курткой.



Трендовая обувь на весну 2021 / Harper's Bazaar

Лоферы от Emme Parsons

Лоферы из года в год остаются неизменной классикой. Они станут отличным вариантом для плавного перехода от холодного времени года к теплому.



Трендовая обувь на весну 2021 / Harper's Bazaar

Кожаные босоножки с ремешком от Jimmy Choo

Объединяя две главные тенденции 90-х – кожаные босоножки и цепочки на лодыжке – это must-have каждого гардероба.



Трендовая обувь на весну 2021 / Harper's Bazaar

Сандалии с шелковыми завязками от Gianvito Rossi

Добавить нотку элегантности вашим образам помогут сандалии с шелковыми завязками. Такой вариант можно смело надевать уже в мае, а пока просто внимательнее присмотритесь именно к этой модели.



Трендовая обувь на весну 2021 / Harper's Bazaar

Вельветовые сандалии от Arizona Love

Дизайнеры воплотили в вельветовых сандалиях давно забытые воспоминания летних лагерных дней с детства. Ностальгия по прекрасному времени заставит инстаграм-звезд приобрести именно такую модель для своих стильных образов.

Трендовая обувь на весну 2021 / Harper's Bazaar

Сетчатые туфли от Bottega Veneta

Такую модель активно примеряла в своих образах стритстайл-звезда Леони Ханне. Девушка теперь показывает, как и с чем стоит стилизовать такую деликатную обувь.



Трендовая обувь на весну 2021 / Harper's Bazaar

Меховые тапочки от Emme Parsons

С приходом весны ваши ноги могут чувствовать себя комфортно даже в офисе. Мягкая овечья шерсть придется по душе даже самым рьяным любительницам каблуков.

Трендовая обувь на весну 2021 / Harper's Bazaar

Сандалии с драпировкой от Balenciaga

Модель с открытым носком и пяткой – отличный вариант для жаркой погоды. Уже сейчас вы можете присматриваться в магазинах к таким моделям обуви. Масс-маркеты часто уподобляются в своих коллекциях к люксовым дизайнерам, поэтому таких сандалий на полках уже совсем скоро появится немало.



Трендовая обувь на весну 2021 / Harper's Bazaar

Сандалии с ремешками-канатами от Isabel Marant

Раскройте свой богемный дух с помощью обуви, которая придаст вам расслабленный вид.



Трендовая обувь на весну 2021 / Harper's Bazaar

Эластичные балетки от Emme Parsons

В прошлом сезоне отечественные и мировые инфлюенсеры пытались создать стильный аутфит с помощью этих балеток, однако значительным успехом эти попытки не увенчались. Уже весной 2021 года модные стилисты отмечают, что такую модель обуви будут носить буквально все.



Трендовая обувь на весну 2021 / Harper's Bazaar