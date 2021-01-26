Выбираем обувь на весну: 11 актуальных трендов, на которые нужно обратить внимание
Стильная обувь – слабость каждой модницы. Перед тем, как распрощаться с зимней обувью, советуем обратить внимание на весеннюю, которая уже совсем скоро будет актуальной.
Источник: Harper's Bazaar
Обувь на весну, представленная дизайнерами, достаточно разнообразная. Среди модельного ряда можно найти стильную пару для похода в офис, на прогулку или для праздничных выходов.
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Трендовая весенняя обувь
Сандалии в греческом стиле от Alevi
Босоножки в греческом стиле – одна из главных тенденций этого года, поэтому многие дизайнеры включили эту обувь в свои коллекции. Сандалии в греческом стиле, с простыми, но в то же время изящными аспектами, позволяют проявить женственность. Если правильно подобрать вид, цвет, форму босоножек – любая женщина почувствует себя в них неотразимой.
Трендовая обувь на весну 2021 / Harper's Bazaar
Казаки от Isabel Marant
Сапоги в ковбойском стиле в начале весны стоит миксовать с широкими брюками. По примеру модных инфлюенсеров штанину надо заправлять в халяву сапог. Также их можно носить с платьями макси и кожаной курткой.
Трендовая обувь на весну 2021 / Harper's Bazaar
Лоферы от Emme Parsons
Лоферы из года в год остаются неизменной классикой. Они станут отличным вариантом для плавного перехода от холодного времени года к теплому.
Трендовая обувь на весну 2021 / Harper's Bazaar
Кожаные босоножки с ремешком от Jimmy Choo
Объединяя две главные тенденции 90-х – кожаные босоножки и цепочки на лодыжке – это must-have каждого гардероба.
Трендовая обувь на весну 2021 / Harper's Bazaar
Сандалии с шелковыми завязками от Gianvito Rossi
Добавить нотку элегантности вашим образам помогут сандалии с шелковыми завязками. Такой вариант можно смело надевать уже в мае, а пока просто внимательнее присмотритесь именно к этой модели.
Трендовая обувь на весну 2021 / Harper's Bazaar
Вельветовые сандалии от Arizona Love
Дизайнеры воплотили в вельветовых сандалиях давно забытые воспоминания летних лагерных дней с детства. Ностальгия по прекрасному времени заставит инстаграм-звезд приобрести именно такую модель для своих стильных образов.
Трендовая обувь на весну 2021 / Harper's Bazaar
Сетчатые туфли от Bottega Veneta
Такую модель активно примеряла в своих образах стритстайл-звезда Леони Ханне. Девушка теперь показывает, как и с чем стоит стилизовать такую деликатную обувь.
Трендовая обувь на весну 2021 / Harper's Bazaar
Меховые тапочки от Emme Parsons
С приходом весны ваши ноги могут чувствовать себя комфортно даже в офисе. Мягкая овечья шерсть придется по душе даже самым рьяным любительницам каблуков.
Трендовая обувь на весну 2021 / Harper's Bazaar
Сандалии с драпировкой от Balenciaga
Модель с открытым носком и пяткой – отличный вариант для жаркой погоды. Уже сейчас вы можете присматриваться в магазинах к таким моделям обуви. Масс-маркеты часто уподобляются в своих коллекциях к люксовым дизайнерам, поэтому таких сандалий на полках уже совсем скоро появится немало.
Трендовая обувь на весну 2021 / Harper's Bazaar
Сандалии с ремешками-канатами от Isabel Marant
Раскройте свой богемный дух с помощью обуви, которая придаст вам расслабленный вид.
Трендовая обувь на весну 2021 / Harper's Bazaar
Эластичные балетки от Emme Parsons
В прошлом сезоне отечественные и мировые инфлюенсеры пытались создать стильный аутфит с помощью этих балеток, однако значительным успехом эти попытки не увенчались. Уже весной 2021 года модные стилисты отмечают, что такую модель обуви будут носить буквально все.
Трендовая обувь на весну 2021 / Harper's Bazaar
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