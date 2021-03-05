Тренды осени представленные на Неделе моды в Милане: 8 важнейших элементов гардероба
С 23 февраля по 1 марта в Милане проходила Неделя моды в рамках которой ведущие дизайнеры представили коллекции, которые будут все носить уже осенью и зимой.
Источник:In Style
Неделя моды в Милане завершилась, а это значит, что можно детально разглядеть показы и определить основные осенние тренды, которые представили Prada, Max Mara, Sportmax и Tom Ford.
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Все показы транслировались в режиме онлайн без приглашенных гостей. Заменитости и преданные поклонники брендов ожидали появления шоу у себя дома. Это уже вторая Неделя моды, которая не собирает в первых рядах самых известных знаменитостей. Свои коллекции дизайнеры начали презентовать в онлайне еще осенью 2020 года.
- Костюмы
Штанний костюм – базовая вещь гардероба, которую надевают весь год. Дизайнеры известных брендов в очередной раз представили в своих коллекциях штанные костюмы в мужском стиле. В коллекциях Alberta Ferretti и Drome появились комплекты из кожи, вельвета, бархата и даже пайеток.
Тренды осени представлены на Неделе моды в Милане
- Трикотаж
Трикотаж используют для создания коллекций все дизайнеры. Вязаные костюмы, платья, кардиганы и свитера заняли центральное место в коллекциях Salvatore Ferragamo, Fendi, Missoni и Philosophy di Lorenzo Serafini.
Дизайнеры начали экспериментировать с цветами и принтами, продемонстрировав не только спокойные базовые изделия, но и заметные и интересные варианты.
Тренды осени представлены на Неделе моды в Милане
- Мех
Зимой дизайнеры предлагают согреваться с помощью меховых пальто. Модные бренды применили много натурального и искусственного меха в своих коллекциях.
Тренды осени представлены на Неделе моды в Милане
- Монохром
Готовьтесь к тому, что осенью будет очень много монохромных образов. Собирать аутфит в одном оттенке задумали Max Mara, Ermanno Scervino и Fendi. Дизайнеры даже советуют подбирать в тон основного образа обувь, верхнюю одежду, аксессуары и обувь.
Тренды осени представлены на Неделе моды в Милане
- Водолазки
В новом сезоне дизайнеры советуют носить водолазку в составе многослойных образов. Надевайте гольф в паре с жакетами, свитерами, трикотажными платьями и пончо.
Тренды осени представлены на Неделе моды в Милане
- Шелк
Платья в бельевом стиле, шелковые блузы или комбинезоны с широкими брюками дизайнеры предлагают носить с высокими сапогами на каблуке или грубыми ботинками, создавая контраст с таким нежным элементом гардероба.
Тренды осени представлены на Неделе моды в Милане
- Стеганые куртки и пальто
Стеганые пальто-халаты, пуховики, жилеты и куртки появились на показах Max Mara, Tod's и Brunello Cucinelli.
Тренды осени представлены на Неделе моды в Милане
- 2000-ые
В моду возвращаются образы нулевых. Если в начале все только начнут понемногу привыкать к бомберам, широким джинсам или туфелям на платформе, то уже осенью все могут смело надевать ультра-мини, джинсы с заниженной талией и сапоги с острым носком.
Тренды осени представлены на Неделе моды в Милане
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