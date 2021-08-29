За инстаграмом популярной блогерши следит почти 4 миллиона подписчиков. Модницы со всего мира вдохновляются роскошными аутфитами Леони Ханны, которые она выгуливает в Лондоне или в Гамбурге. Красавица часто путешествует, поэтому в зависимости от сезона показывает фанатам стильные сочетания, которые можно легко примерить на себе.

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33-летняя знаменитость написала, что уже готова к осени, если в ее арсенале обуви будут преобладать зеленые сапоги. Леони показала дерзкие образы, выбрав сапоги двух зеленых оттенков – светло-салатовые и флюорисцентные зеленые.

Образы Леони Ханны

Для прогулки по солнечному городу красавица надела светло-серую майку, которую соединила с коричневым костюмом, состоявшим из удлиненного жакета и коротких шортов. Роскошный образ инфлюенсер дополнила лаймовой сумкой на плечо от Jacquemus и солнцезащитными очками с салатовой оправой.

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Настоящий шик этому аутфиту добавляют неоновые сапоги на каблуке с острым носком от Bettina Vermillon, которые бренд создал в коллаборации с датской фешионистом Эмили Синдлев. Обувь из осенне-зимней коллекции выпустили в четырех цветах: голубом, флюорисцентном зеленом, молочном и черном. Леони остановила свой выбор на яркой паре, и совсем не прогадала. На сайте обувь стоит 18 200 гривен.



Стильный образ Леони Ханне / Фото из инстаграма инфлюенсера



Стильный образ Леони Ханне / Фото из инстаграма инфлюенсера

Второй образ Леони также по-особенному интересен. Она надела салатовый топ, совместив его с короткими белыми шортами с необработанными краями. Сверху она надела удлиненный светло-розовый жакет от бренда THE MANNEI, что славится безупречными блейзерами за 29 тысяч гривен.

Роскошный аутфит знаменитость дополнила салатовыми сапогами на каблуке от бренда Paris Texas. Обувь этой марки часто надевает Эльза Госк и Кендалл Дженнер. Образ Леоне довершила сумкой Jacquemus цвета фуксии и солнцезащитными очками с розовой оправой.



Стильный образ Леони Ханне / Фото из инстаграма инфлюенсера



Стильный образ Леони Ханне / Фото из инстаграма инфлюенсера